Кралица Елизабет II ще се появи в „Падингтън“ 3

Т ова се случва след сценката ѝ заедно със световноизвестното мече в кратък филм за честванията на платинения ѝ юбилей през 2022 г., само няколко месеца преди смъртта ѝ. Сега снимка на кралица Елизабет II и обичащото мармалад мече ще се появи в третата част на филмовата поредица за Падингтън.

Queen Elizabeth II will make a cameo in ‘PADDINGTON 3.’ Via: variety pic.twitter.com/jiF9xcUBXe

След като покойната кралица почина на 96-годишна възраст на 8 септември 2022 г., в много от възпоменанията, оставени пред резиденциите ѝ, се съдържаха намеци за мечето и сценката ѝ с него. Последната ѝ поява на Падингтън чрез снимка дойде „със съгласието на кралското семейство“, заяви пред Variety Рон Халперн, ръководител на глобалните продукции във френската компания Studiocanal.

Роузи Алисън, продуцент на филма, също сподели пред изданието: „Кралското семейство всъщност беше много щастливо, че това се случи. Но ние не обичаме да правим от това голям проблем, защото Падингтън очевидно е много скромен човек.“

В оригиналния видеоклип за честванията на нейния платинен юбилей двойката пие заедно следобеден чай в Бъкингамския дворец, по време на който покойната кралица изважда от чантата си сандвич с мармалад и казва на Падингтън: „Аз си пазя моя тук - за по-късно.“

Очевидна почитателка на киното и телевизията, тя също така се появи заедно с Даниел Крейг в скеч, вдъхновен от Джеймс Бонд, по случай началото на Олимпийските игри в Лондон през 2012 г. Последният филм за Падингтън отвежда семейство Браун в Перу, където той посещава любимата си леля Луси, която сега живее в Дома за пенсионирани мечета.

Click here to see how the late Queen Elizabeth II will make a cameo in Paddington in Peru https://t.co/a5ZRTVB4x4 pic.twitter.com/hpukEvfc1T