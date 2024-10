Мечето Падингтън получи истински британски паспорт

М ечето Падингтън, вероятно най-известният перуанец в художествената литература, получи паспорт от властите в страната, която го е осиновила - Великобритания.

Роб Силва, копродуцент на предстоящия филм „Падингтън в Перу“, разкри съществуването на британския паспорт в интервю за списание Radio Times, публикувано в понеделник.

Във филма, който е третата част от хитовата поредица, малкото мече (озвучено от Бен Уишоу) пътува до дома си в Перу, за да посети леля си Луси.

„Писахме до Министерството на вътрешните работи, за да попитаме дали можем да получим реплика, и те действително издадоха на Падингтън официален паспорт - има само един такъв“, каза Силва, показвайки паспорта, в който има снимка на Падингтън, на журналистката Лора Рутковски.

„Човек не би си помислил, че Министерството на вътрешните работи има чувство за хумор, но според официалните наблюдения те просто са го записали като Мечо“, добавя Силва.

Филмът е вдъхновен от творчеството на покойния детски писател Майкъл Бонд, който създава образа на мечето Падингтън в книгата от 1958 г. „Мече, наречено Падингтън“, която проследява приключенията на малко осиротяло мече, което пътува от Перу до британската столица.

Breaking News: Paddington Bear has been granted a UK passport by the Home Office!



After years of adventuring with his trusty suitcase, our favorite bear is now traveling legally. What new adventures await him now? pic.twitter.com/ftPhM5LsJw