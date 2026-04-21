Крал Чарлз отдаде почит на своята „скъпа мама“

К рал Чарлз отправи лично видео послание, в което си спомня живота на обществена служба на своята „скъпа мама“, покойната кралица Елизабет II, по повод това, което щеше да бъде нейният 100-ен рожден ден.

Кралят предупреди в послание, записано в Балморал по-рано този месец, че майка му би не одобрила настоящото състояние на света. „Много от нещата във времената, в които живеем сега, подозирам, биха я разтревожили дълбоко“, каза кралят, без да разкрива конкретни притеснения, вътрешни или международни.

Във вторник, който отбелязва стогодишнината на най-дълго управлявалия монарх на Великобритания, окончателният дизайн на традиционна бронзова статуя на покойната кралица ще бъде показан на крал Чарлз и кралица Камила. Статуята, която ще бъде изваяна от Мартин Дженингс, показва покойната кралица в по-младите ѝ години, в церемониалните одежди на Ордена на жартиерата, пише Би Би Си (BBC).

Изображението, което ще бъде високо 3 м, стоящо върху постамент от3.4 м в Сейнт Джеймс Парк, е вдъхновено от картината от 1955 г. на покойната кралица от Пиетро Анигони. То се разкрива 100 години след нейното раждане, на 21 април 1926 г., когато тогавашната принцеса Елизабет е родена в градска къща на улица Брутън в Мейфеър.

Лорд Янврин, председател на Комитета за мемориала на кралица Елизабет, каза, че изображението я показва в нейната обществена роля; ако статуята я беше показвала на кон, както е било обсъждано, това би било повече свързано с нейното лично хоби. Мемориалният комитет е трябвало да реши как да представи покойната кралица на бъдещите поколения и лорд Янврин каза, че са искали да покажат нейното „много силно чувство за дълг“ и чувство за обществена служба.

В своето видео послание кралят каза, че покойната кралица е живяла през „забележителни промени и въпреки това, през всяко изминало десетилетие, през всяка трансформация, тя оставаше постоянна, непоколебима и напълно отдадена на хората, на които служеше“.

Мемориалният проект в Сейнт Джеймс Парк, проектиран от екип, ръководен от архитекта лорд Фостър, включва също бюст на кралицата в по-късните ѝ години и бронзова статуя на принц Филип.

Мост през парка ще бъде преизграден, с стъклен парапет, който ще напомня за кралска тиара. Очаква се тези мемориали, в централния лондонски парк близо до Бъкингамския дворец, да бъдат завършени след около две години.

Освен статуите в Лондон, ще има и дигитална част от мемориалния проект, с уебсайт, който ще кани хората да изпращат свои собствени спомени за покойната кралица. Уебсайтът Queenelizabeth.com е принадлежал на корабната компания Cunard, но сега е дарен за мемориала на кралица Елизабет II. Той ще изгради исторически архив от спомени, социална история на кралските събития и ще бъде допълнен от дигитализирана версия на „court circular“, която записва работния живот на кралското семейство.

Ще има и национална мемориална схема, в която новосъздаден Queen Elizabeth Trust ще подкрепя местни обществени проекти, предназначени да събират хората.

Кралят, който ще замине на държавно посещение, за да се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп следващата седмица, говори за наследството на покойната кралица на оптимизъм, че „доброто винаги ще надделява и че по-светъл изгрев никога не е далеч от хоризонта“.

Кралят призова за „по-щастливо утре“, което да бъде „основано на мир, справедливост, просперитет и сигурност“. Той също си припомни как мнозина могат да помнят покойната кралица от „кратка лична среща, усмивка, мила дума, която повдигаше духа... или от онова прекрасно проблясване в очите, когато споделяше сандвич с мармалад с мечето Падингтън в последните месеци от живота си“.