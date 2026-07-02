Любопитно

Защо „голият“ маникюр се превърна в символ на висок статус?

От новия хитов сериал „Love Story“ до ревютата на Марк Джейкъбс през 2026 г. – минималистичните, „голи“ нокти се превърнаха в ултимативния символ на статус и богатство. Но зад тази вълна на „тих лукс“ се крие сериозен дебат за социално разделение

Стела Христова Стела Христова

2 юли 2026, 06:36
Защо „голият“ маникюр се превърна в символ на висок статус?
Източник: iStock/Getty Images

В началната сцена на новия хитов сериал „Love Story“ на FX, Каролин Бесет-Кенеди седи в салон за красота. Докато папараците се притискат към прозореца, а светкавиците на камерите се отразяват в емблематичната ѝ руса коса, тя първоначално избира дързък, черешовочервен лак – маникюр на независима жена, свикнала да живее по свои собствени правила. Но предвид важното събитие – сватба в консервативната фамилия Кенеди – тя поглежда ръцете си с победено изражение и моли маникюристката да започне отначало и да смени цвета с напълно неутрален, телесен тон, пише The New York Post.

Въпреки че сериалът се развива през 90-те години на миналия век, през настоящата 2026 г. естетиката на „голите“ или минималистични нокти превзе изцяло модните подиуми и уличния стил. Салоните за красота и козметичните брандове съобщават за безпрецедентен бум в търсенето на полупрозрачни, млечни и бледорозви тонове, докато много жени избират изцяло да се откажат от лака. За едни това е бунт срещу тежките и изтощителни разкрасителни процедури, но за други – начин богатите и привилегированите да демонстрират своето финансово състояние.

  • Времето като най-скъпата валута

Популярната инфлуенсърка Валерия Липовецки споделя, че е спряла да посещава редовно салоните преди две години.

„Качеството ми на живот се подобри значително, откакто спрях да си правя ноктите. Имам повече време и свободен мозъчен капацитет“, казва тя. Видеото ѝ по темата събра над 3 милиона гледания.

Вивиан Ту, финансов експерт и бивш кадър на JP Morgan, също се отказва от сложния маникюр: „Да прекарам 90 минути неподвижно в салона просто не е добро оползотворяване на времето ми.“ На тази вълна залага и Катя Бошам, бивш главен изпълнителен директор на Victoria Beckham Beauty, която това лято пуска на пазара марката Buff Beauty, изградена изцяло около грижата за естествени нокти.

Източник: iStock/Getty Images

Визията вече е официален символ на статус за модерните „it“ момичета като Зоуи Кравиц (известна с „невидимия си френски маникюр“), близначките Олсен, както и за дизайнера Марк Джейкъбс. На последната Седмица на модата в Ню Йорк той изпрати моделите си на подиума с напълно натурални нокти. Топ маникюристката Джин Сун Чой разкрива, че е подготвила ръцете на моделите зад кулисите единствено с масло за кожички и крем, а минути преди шоуто Джейкъбс лично я помолил да подстриже ноктите им още по-късо.

  • Пазар за милиарди

Тази тенденция обаче съвсем не означава смърт за индустрията. Според данни на Grand View Research, пазарът на укрепващи продукти, серуми и масла за кожички се очаква да достигне главозамайващите 5,1 милиарда долара до 2030 г. Безупречно чистите, здрави и небоядисани ръце отдавна са исторически знак за безгрижен и луксозен живот – линия на сдържаност, характерна за кралските протоколи и висшата класа на белите англосаксонски протестанти (WASP). С възхода на т.нар. „Clean Girl“ естетика през последните години, минималистичните нокти се превърнаха в норма.

  • Скритият класов сблъсък

Зад фасадата на „естествената красота“ обаче коментаторите виждат фина форма на класово изключване.

„Хората просто искат да създадат илюзията, че не работят тежък физически труд с часове наред“, обяснява Кристина Родулфо, бюти редактор.

Критиците подчертават, че издигането на „голия“ нокът като символ на висок стил често омаловажава и дискредитира богатите традиционни техники в ноктопластиката (дълги нокти, ярък дизайн, кристали), дълбоко вкоренени в чернокожите и емигрантските общности.

Източник: iStock/Getty Images

„За нас това винаги е било политика на конформизъм и благоприличие“, коментира Синдия Робинсън, собственик на салон в Детройт. „Цял живот ни казват, че косата, дрехите и ноктите ни са „твърде много“. Салоните за дизайн на нокти са пространства, където културата ни се пази и предава между жените.“

Амея Окамото, японско-тайванска маникюристка от Ню Йорк, чиито проекти със Смитсониевия институт изследват историята на маникюра, допълва: „Да етикетираш цветното себеизразяване като евтино или долнокачествено е същата предразсъдъчност, поради която някои хора определят традиционните плитки като непрофесионални.“

В крайна сметка, усилието и луксът остават в очите на гледащия. Както обобщава Робинсън: „Да не полагам усилия за мен не означава да се покажа с голи нокти. Да се покажа като себе си – с моето наследство и култура – това е истинското уважение към мен самата.“

Редактор: Стела Христова
естествени нокти минималистичен маникюр тенденции в красотата красота и статус Clean Girl естетика грижа за ноктите
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Не прибирайте чадърите! Лятото си взима почивка с жълт код за бури и градушки

Не прибирайте чадърите! Лятото си взима почивка с жълт код за бури и градушки

Защо в Швеция връщат плащанията с пари в брой

Защо в Швеция връщат плащанията с пари в брой

Сръбският вариант на

Сръбският вариант на "модела Путин“: Александър Вучич планира оставка и завръщане като премиер

„Знаехме в какво се забъркваме“: Братя от Германия си признаха за тайни доставки към Русия

„Знаехме в какво се забъркваме“: Братя от Германия си признаха за тайни доставки към Русия

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Котешка интуиция: могат ли котките да разпознаят добрия и лошия човек?

Котешка интуиция: могат ли котките да разпознаят добрия и лошия човек?

dogsandcats.bg
Защо „голият“ маникюр се превърна в символ на висок статус?
Ексклузивно

Защо „голият“ маникюр се превърна в символ на висок статус?

Преди 1 час
Страшна буря с градушка и порой в София
Ексклузивно

Страшна буря с градушка и порой в София

Преди 17 часа
Изхвърлиха 79-годишна прабаба от супермаркет и ѝ забраниха да пазарува в цялата страна
Ексклузивно

Изхвърлиха 79-годишна прабаба от супермаркет и ѝ забраниха да пазарува в цялата страна

Преди 14 часа
САЩ с ултиматум към Канада и Мексико
Ексклузивно

САЩ с ултиматум към Канада и Мексико

Преди 10 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Денят, в който дрехата на Божията майка промени историята на християнството</p>

Какъв празник отбелязва Църквата днес - полагането на честната дреха на Света Богородица

Любопитно Преди 19 минути

Светинята е пренесена от Назарет в Константинопол и векове наред е почитана като една от най-ценните реликви на Църквата

Смъртоносна хеморагична треска: "Марбург" взе живота на дете в Уганда

Смъртоносна хеморагична треска: "Марбург" взе живота на дете в Уганда

Свят Преди 29 минути

Здравните власти съобщават, че няма активни случаи, а Световната здравна организация следи развитието на ситуацията

.

Чудото Чернобил: Черна гъба „яде“ радиация и процъфтява в най-опасното място на Земята

Любопитно Преди 1 час

Учени откриха черна гъба в разрушения чернобилски реактор, която използва радиацията, за да расте. Уникалният организъм вече се тества на МКС и може да послужи за жив щит на астронавтите в Космоса

,

Голи снимки, сейф с тайни и отмъщение: Истината за най-срамния развод в британския елит

Любопитно Преди 1 час

Как откраднатите полароиди на дукесата на Аргил отприщиха най-скандалния развод на ХХ век и кои са мъжете, скрити зад кадър

Как Китай ще "насърчава" етническото единство

Как Китай ще "насърчава" етническото единство

Свят Преди 1 час

Законът за "насърчаване на етническо единство и прогрес" - това е официалното наименование на китайския закон, който цели да засили асимилацията на 55-те официално признати етнически малцинства в страната

ГДБОП разби нелегална фабрика за цигари в Мизия

ГДБОП разби нелегална фабрика за цигари в Мизия

България Преди 8 часа

Фабриката е била с модерно оборудвана, шумоизолирана и снабдена с генератор за собствено производство на електричество

Протести с искане за увеличаване на размера на обезщетението за майчинство

Протести с искане за увеличаване на размера на обезщетението за майчинство

България Преди 9 часа

Сред другите искания е ежегодна индексация на майчинството и детските надбавки

Германия обвини украинец за взрива на „Северен поток“

Германия обвини украинец за взрива на „Северен поток“

Свят Преди 10 часа

Доказателствата, събрани срещу него, се описват като „неопровержими“

Силна буря с градушка удари и Петрич

Силна буря с градушка удари и Петрич

България Преди 10 часа

Получен е и сигнал за пожар по контактната мрежа в района на железопътната гара

Влюбени се качиха на върха на Емпайър Стейт Билдинг и развяха транспарант за мир

Влюбени се качиха на върха на Емпайър Стейт Билдинг и развяха транспарант за мир

Свят Преди 11 часа

Двамата са задържани, според полицейското управление на Ню Йорк

Mежду 20 000 и 50 000 мълнии над България очакват тази нощ

Mежду 20 000 и 50 000 мълнии над България очакват тази нощ

България Преди 11 часа

Гръмотевичните бури с валежи могат да доведат до локални наводнения

След три дни Русия успя да изгаси рафинерия, ударена от Украйна

След три дни Русия успя да изгаси рафинерия, ударена от Украйна

Свят Преди 12 часа

В резултат на тези удари производството на горива в Русия е намаляло значително

"Възраждане" атакува Радев заради Украйна

"Възраждане" атакува Радев заради Украйна

България Преди 13 часа

От „Възраждане“ искат прекратяване на споразумението с Украйна

Голям пожар избухна близо до София

Голям пожар избухна близо до София

България Преди 14 часа

Горят халета за преработка на пластмаса

Съдът върна обвинителния акт срещу „Българския вълк от Уолстрийт“

Съдът върна обвинителния акт срещу „Българския вълк от Уолстрийт“

България Преди 14 часа

Цолов е излежал присъда от четири години в САЩ

И топлата вода поскъпва днес, ето с колко

И топлата вода поскъпва днес, ето с колко

България Преди 15 часа

Всичко от днес

От мрежата

Репродуктивни проблеми при кучетата: симптоми, които не бива да пренебрегвате

dogsandcats.bg

5 сладки причини защо кучето търка лицето си във вас

dogsandcats.bg
1

Изпращаме най-хладния юни за последните 3 години

sinoptik.bg
1

WWF пусна още 10 хиляди есетри в Дунав

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 2 юли, четвъртък

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 2 юли, четвъртък

Edna.bg

Григор Димитров излиза отново на кортовете на Уимбълдън

Gong.bg

Нов победител в играта "Българския лъв"

Gong.bg

Жълт код за интензивни валежи и гръмотевични бури в почти цялата страна

Nova.bg

Какво съдържат най-новите файлове за НЛО, публикувани от Пентагона (СНИМКИ)

Nova.bg