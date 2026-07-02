Защо „голият“ маникюр се превърна в символ на висок статус?

В началната сцена на новия хитов сериал „Love Story“ на FX, Каролин Бесет-Кенеди седи в салон за красота. Докато папараците се притискат към прозореца, а светкавиците на камерите се отразяват в емблематичната ѝ руса коса, тя първоначално избира дързък, черешовочервен лак – маникюр на независима жена, свикнала да живее по свои собствени правила. Но предвид важното събитие – сватба в консервативната фамилия Кенеди – тя поглежда ръцете си с победено изражение и моли маникюристката да започне отначало и да смени цвета с напълно неутрален, телесен тон, пише The New York Post.

When Did Bare Nails Become a Status Symbol? https://t.co/8tMNWusbE5 #News — The Right News, Right Now. (@BradPorcellato) June 28, 2026

Въпреки че сериалът се развива през 90-те години на миналия век, през настоящата 2026 г. естетиката на „голите“ или минималистични нокти превзе изцяло модните подиуми и уличния стил. Салоните за красота и козметичните брандове съобщават за безпрецедентен бум в търсенето на полупрозрачни, млечни и бледорозви тонове, докато много жени избират изцяло да се откажат от лака. За едни това е бунт срещу тежките и изтощителни разкрасителни процедури, но за други – начин богатите и привилегированите да демонстрират своето финансово състояние.

Времето като най-скъпата валута

Популярната инфлуенсърка Валерия Липовецки споделя, че е спряла да посещава редовно салоните преди две години.

„Качеството ми на живот се подобри значително, откакто спрях да си правя ноктите. Имам повече време и свободен мозъчен капацитет“, казва тя. Видеото ѝ по темата събра над 3 милиона гледания.

Вивиан Ту, финансов експерт и бивш кадър на JP Morgan, също се отказва от сложния маникюр: „Да прекарам 90 минути неподвижно в салона просто не е добро оползотворяване на времето ми.“ На тази вълна залага и Катя Бошам, бивш главен изпълнителен директор на Victoria Beckham Beauty, която това лято пуска на пазара марката Buff Beauty, изградена изцяло около грижата за естествени нокти.

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Визията вече е официален символ на статус за модерните „it“ момичета като Зоуи Кравиц (известна с „невидимия си френски маникюр“), близначките Олсен, както и за дизайнера Марк Джейкъбс. На последната Седмица на модата в Ню Йорк той изпрати моделите си на подиума с напълно натурални нокти. Топ маникюристката Джин Сун Чой разкрива, че е подготвила ръцете на моделите зад кулисите единствено с масло за кожички и крем, а минути преди шоуто Джейкъбс лично я помолил да подстриже ноктите им още по-късо.

Пазар за милиарди

Тази тенденция обаче съвсем не означава смърт за индустрията. Според данни на Grand View Research, пазарът на укрепващи продукти, серуми и масла за кожички се очаква да достигне главозамайващите 5,1 милиарда долара до 2030 г. Безупречно чистите, здрави и небоядисани ръце отдавна са исторически знак за безгрижен и луксозен живот – линия на сдържаност, характерна за кралските протоколи и висшата класа на белите англосаксонски протестанти (WASP). С възхода на т.нар. „Clean Girl“ естетика през последните години, минималистичните нокти се превърнаха в норма.

Скритият класов сблъсък

Зад фасадата на „естествената красота“ обаче коментаторите виждат фина форма на класово изключване.

„Хората просто искат да създадат илюзията, че не работят тежък физически труд с часове наред“, обяснява Кристина Родулфо, бюти редактор.

Критиците подчертават, че издигането на „голия“ нокът като символ на висок стил често омаловажава и дискредитира богатите традиционни техники в ноктопластиката (дълги нокти, ярък дизайн, кристали), дълбоко вкоренени в чернокожите и емигрантските общности.

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„За нас това винаги е било политика на конформизъм и благоприличие“, коментира Синдия Робинсън, собственик на салон в Детройт. „Цял живот ни казват, че косата, дрехите и ноктите ни са „твърде много“. Салоните за дизайн на нокти са пространства, където културата ни се пази и предава между жените.“

Амея Окамото, японско-тайванска маникюристка от Ню Йорк, чиито проекти със Смитсониевия институт изследват историята на маникюра, допълва: „Да етикетираш цветното себеизразяване като евтино или долнокачествено е същата предразсъдъчност, поради която някои хора определят традиционните плитки като непрофесионални.“

В крайна сметка, усилието и луксът остават в очите на гледащия. Както обобщава Робинсън: „Да не полагам усилия за мен не означава да се покажа с голи нокти. Да се покажа като себе си – с моето наследство и култура – това е истинското уважение към мен самата.“