Краят на един романс: Дакота Джонсън се раздели с младото си гадже

Д акота Джонсън и певецът Role Model са сложили край на връзката си по-малко от година след като за първи път разпалиха слуховете за романса си, съобщи Page Six.

Източник потвърди пред списание People, че 36-годишната звезда от „Петдесет нюанса сиво“ и 29-годишният изпълнител (чието истинско име е Тъкър Пилсбъри) са се разделили „преди известно време“.

Музикалното сътрудничество преди раздялата

Новината идва малко след като Role Model пусна третия си Studio албум - „Chuck Timely & the Hourglass“. Преди премиерата му певецът разкри пред списание Nylon Guys, че Дакота Джонсън има специално участие с гласов монолог в четвъртата песен от албума, озаглавена „Love I You“.

Пред Rolling Stone той сподели с възхищение, че гласът на актрисата е бил „съвършен“ за проекта и че нейното участие е направило песента „изключително специална“ за него.

Dakota Johnson and boyfriend Role Model split after less than a year of dating https://t.co/O8cm4B68uR pic.twitter.com/JQVHR4WU72 — Page Six (@PageSix) August 19, 2026

Хронология на един бърз романс

За последно актрисата от филма „Материалисти“ (Materialists) и нейният вече бивш приятел бяха заснети заедно през април по време на вечерна разходка в Лос Анджелис. Папараци ги уловиха в романтичен момент на паркинг в квартала Лос Фелиз, където Дакота го прегръщаше в гръб.

За връзката между Джонсън и Role Model се заговори за първи път през декември 2025 г. - по-малко от седем месеца след като актрисата и бившият ѝ годеник, фронтменът на Coldplay Крис Мартин, окончателно се разделиха.

Първите снимки на новата двойка тогава ги запечатаха на вечеря с приятели, където според очевидци актрисата от „Мадам Уеб“ и музикантът са били изключително близки и прегърнати.

В началото на годината двамата засилиха спекулациите, появявайки се с еднакви черни тоалети във френски ресторант в Бевърли Хилс, а малко по-късно официално потвърдиха романса си, като бяха заснети да се разхождат хванати за ръка. Въпреки това изглежда, че холивудската история за любовта им вече е в миналото.