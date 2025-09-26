Дакота Джонсън впечатли с прозрачна рокля без сутиен на филмов фестивал (СНИМКИ)

Д акота Джонсън се появи без сутиен в поредна прозрачна дантелена визия по време на филмовия фестивал в Цюрих.

Актрисата от „50 нюанса сиво“ бе заснета на червения килим в четвъртък, облечена в индиговосиня парти рокля с прозрачен дантелен корсаж, наподобяващ поло яка, и с ниско спускаща се талия. Обемна тюлена пола допълваше впечатляващата до пода рокля, а звездата от „Материалисти“ завърши визията с два ефектни пръстена.

Braless Dakota Johnson leaves little to the imagination in sheer lace dress at Zurich Film Festival https://t.co/fTDhJcPncC pic.twitter.com/PdzB6dm8fD — Page Six (@PageSix) September 26, 2025

Тя носеше кестенявата си коса в меки вълни и бе заложила на неутрален грим.

35-годишната Джонсън позира от различни ъгли на червения килим, а по-късно се качи на сцената, за да получи наградата „Златно око“ за кариерни постижения.

Източник: Getty Images

Появата ѝ дойде малко след друг прозрачен моден момент – по-рано този месец актрисата се появи в изцяло прозрачна черна дантелена рокля на благотворителната вечеря на фондация Kering в Ню Йорк.

Източник: Getty Images

Тогава Джонсън избра черно бельо и сутиен от Fleur du Mal, които перфектно подчертаваха дългата разголена рокля на Gucci. Тя завърши визията с черешовочервен маникюр и червило, както и елегантна прическа, достойна за събитието. На снимките ясно се виждаше и частично разголеното ѝ дупе, което направи ансамбъла още по-дръзък.

Dakota Johnson Gives The Naked Dress A Much-Needed Autumn Update https://t.co/8i8whbKrM0 — British Vogue (@BritishVogue) September 26, 2025

Актрисата вече е демонстрирала афинитета си към прозрачните тоалети. Малко след раздялата си с Крис Мартин през юни, след близо осем години връзка, тя бе заснета в ефирен черен ансамбъл, напускайки хотел „Гринуич“ в Ню Йорк. Тогава носеше боди на Nensi Dojaka и тюлена миди пола в същия стил, създавайки впечатляваща визия след раздялата.

През февруари 2024 г. Джонсън отново заложи на прозрачност – този път в бляскава мрежеста рокля, обсипана с кристали и създадена по поръчка от Gucci, за премиерата на „Madame Web“.

„Модата винаги е била нещо лично за мен“, призна актрисата пред Vogue в интервю по време на фестивала в Кан през май. Тя си спомни как още като дете е създавала „някои от най-скандалните визии“ и е пробвала премиерните рокли на майка си – актрисата Мелани Грифит.

Що се отнася до личния ѝ стил на червения килим, Джонсън е категорична: „Предполагам, че нещото, което ме кара да избера рокля за килим, е да се чувствам добре в нея“, споделя тя.