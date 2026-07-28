Първи кадри: Дакота Джонсън е неузнаваема като Мерилин Монро във Flesh Impact

Д акота Джонсън се преобразява напълно в легендата Мерилин Монро в първите кадри от предстоящия проект на режисьорката Маги Джиленхол — „Flesh Impact“.

Списание Vanity Fair представи първите снимки на 36-годишната актриса, която изглежда неузнаваемо като холивудската икона в пика на нейната слава. Проектът представя и 93-годишната легенда Елън Бърстин в ролята на въображаема, възрастна версия на Монро — образ, който светът никога не е имал възможността да види в реалността.

A-list actress looks unrecognizable as Marilyn Monroe in ‘Flesh Impact’ first look https://t.co/PhLmpJ0ZSK pic.twitter.com/kDScVNllRh — New York Post (@nypost) July 28, 2026

48-годишната Джиленхол е режисьор и сценарист на 17-минутната лента, чиято световна премиера ще бъде на филмовия фестивал във Венеция през септември. Прожекцията е посветена на 100-годишнината от рождението на Монро. В актьорския състав участват още Питър Сарсгард и Сепидех Моафи.

Маги Джиленхол сподели, че веднага е помислила за Джонсън (с която работиха заедно и по драмата „Изгубената дъщеря“ от 2021 г.), макар първоначално да е имала съмнения дали тя прилича достатъчно на легендарната актриса.

„След това си казах: Това е абсурдно. Кой го е грижа? Не знам дали някой наистина знае точно как изглежда Мерилин, защото тя е толкова комерсиализирана и превърната в мит“, споделя режисьорката.

За преобразяването си Джонсън използва къса руса перука, специфичен грим и емблематичната за Монро бенка.

Exclusive First Look: Maggie Gyllenhaal wrote and directed the short film 'Flesh Impact,' which is timed to Marilyn Monroe’s 100th birthday and will play at the Venice Film Festival. “I find her acting so fascinating, weird and wild and very joyful, mixed with terribly upsetting… pic.twitter.com/dMHXr2WRUX — VANITY FAIR (@VanityFair) July 27, 2026

Една по-различна фантазия за Холивуд

От своя страна, 93-годишната Елън Бърстин веднага се е съгласила да се присъедини към проекта, изграждайки образа на възрастната Мерилин.

Официалното резюме на филма за фестивала във Венеция разкрива сюжетната линия: „Мистериозна възрастна жена се явява на прослушване за пиеса в малък театър в Ню Йорк. Докато описва своите умения и актьорски опит, на повърхността изплуват дълбоко пазени тайни за нейната идентичност и погрешни схващания за живота ѝ.“

Dakota Johnson and Ellen Burstyn play Marilyn Monroe in a new short film from Maggie Gyllenhaal. See the first photos. https://t.co/arLMecrhhU — Entertainment Weekly (@EW) July 28, 2026

Според Джиленхол филмът е смела комбинация между историческата личност на Монро и нейната собствена режисьорска фантазия:

„В много отношения това е филм за Мерилин, но също и за актрисите като цяло — за това какво е да имаш тази странна, изключително уязвима и същевременно много влиятелна професия.“

Мерилин Монро умира едва на 36-годишна възраст през август 1962 г. През годините в нейния образ са се препъвали или триумфирали звезди като Ана де Армас, Мишел Уилямс, Кели Гарнър, Ашли Джъд и Мира Сорвино. Настоящият проект с Дакота Джонсън и Елън Бърстин се очаква с голям интерес от критиците през есента.