Как минава един ден за астронавт на НАСА?

Ж ивотът на борда на Международната космическа станция (МКС) може да звучи интересно и вълнуващо. Ежедневието на астронавтите е смесица от открития, рутина и адаптация към уникалните предизвикателства, свързани с пребиваването в космоса.

С толкова много предизвикателства, астронавтите не могат да си позволят да изгубят нито час, поради което техните дни са внимателно планирани, за да включват изследвания, упражнения и задължения – всички от които са еднакво значими.

Започване на деня

On the ISS, everything we do is a scientific experiment, including sleeping. Through the ‘Dreams’ experiment, we are studying the sleep patterns of astronauts and the effects of microgravity on our brain activity while sleeping.

I would like to share with you some pictures from… pic.twitter.com/PUUU9ijapB — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) April 7, 2023

Астронавтите обикновено спят 8 часа, последвани от 16-часов работен ден. За да бъдат най-продуктивни, този сън е от изключителна важност.

Въпреки това, условията в нулева гравитация, вълнението от пребиваването в Космоса, клаустрофобията и изгряването на слънцето на всеки 90 минути затрудняват пълноценния сън.

Затова всеки астронавт получава маска за сън и тапи за уши. След като се събудят, астронавтите се грижат за личната си хигиена и започват деня със закуска. Ястията са предварително опаковани и трябва да бъдат рехидратирани или загрети в модулната кухня на станцията. Менюто може да включва дехидратирани яйца, замразени плодове или готови за консумация пакети с храна. След закуската целият екип се свързва с екипа на мисията и разпределя задачите за деня.

Здраве и хигиена в Космоса

There are many challenges associated with living on the International Space Station.



Things that are easy to do on Earth where there is gravity can be difficult in space. Washing your hair, for example.pic.twitter.com/siGF3bWoVZ — Massimo (@Rainmaker1973) May 6, 2024

Нулевата гравитация в космическата станция води до редица физически проблеми. Когато телесните течности се разпределят неравномерно, се създава налягане в главата, което предизвиква усещане за постоянно запушен нос. С времето, в следствие на липсата на гравитация, настъпва влошаване на мускулната маса и плътността на костите.

On Earth, exercising is important. In space, it's vital. Aboard the International Space Station, we exercise for 2.5 hours every day to avoid muscle atrophy and bone loss triggered by microgravity. pic.twitter.com/O74GXIZOYo — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) March 10, 2023

За да противодействат на тези ефекти, астронавтите са задължени да тренират по два часа всеки ден. Тази тренировка включва бягаща пътека или стационарен велосипед, проектирани специално за работа в условия на нулева гравитация. Редовните упражнения са от решаващо значение, тъй като помагат на астронавтите да се адаптират при завръщането си на Земята.

Хигиената в Космоса е значително по-трудна, отколкото на Земята. Астронавтите нямат достъп до течаща вода и затова използват мокри кърпи — една за измиване и друга за изплакване. Те прилагат специален шампоан за коса без изплакване, а излишната вода от тези дейности се събира и рециклира. Плаващите капки вода се всмукват в резервоар за отпадъци, където също се рециклират.

Животоподдържащи системи

МКС разполага със самоподдържаща се система, в която всичко — от въздух до вода — се рециклира. Системата за контрол на околната среда и поддръжка на живота (ECLSS) е отговорна за производството на кислород чрез електролиза, процес, при който водата се разделя на водород и кислород, използвайки електрическа енергия от слънчеви панели. Кислородът се разпределя в станцията, а излишният водород се изпуска в Космоса. ECLSS също премахва вредни газове като въглероден диоксид, ацетон и амоняк, които се произвеждат както от астронавтите, така и в резултат на научни експерименти.

Чистият въздух е от съществено значение за здравето на астронавтите. Водата е изключително важна, и за да бъде осигурена, руски воден процесор работи непрекъснато, превръщайки влажността от въздуха, кондензацията и дори отпадъците в годна за пиене вода.

Жилищни условия

В МКС няма лукс или естетика — всеки метър е внимателно проектиран. Космическата совалка има три палуби: пилотната палуба, средната палуба (жилищни помещения) и палуба за поддръжка на живота/домакински дейности. Zvezda Service Module е проектирана да служи като основно жилище, осигурявайки на астронавтите малка кухня, хладилник, фризер, оборудване за упражнения и спални кабини.

Астронавтите се завързват в спалните си чували, които са прикрепени към стените или пода, за да не плават в стаята. Спането винаги е неудобно, тъй като МКС обикаля Земята на всеки 90 минути, което означава, че астронавтите преживяват многократни изгреви и залези през деня.

Работа и изследвания

Изпращането на астронавти в Космоса не е лесна задача. Милиарди ресурси се изразходват за всяка мисия. Затова астронавтите работят по стегнат график, за да проведат назначеното изследване в определения срок. Те участват в различни експерименти, вариращи от изучаване на ефектите на дългосрочния космически полет върху човешкото тяло до изследване на поведението на материалите в микрогравитация.

Astronauts working outside the International Space Station (ISS) . New Zealand behind them! pic.twitter.com/zQXIgj5WUX — Black Hole (@konstructivizm) October 19, 2024

Астронавтите също така имат отговорността да поддържат МКС, което включва рутинни задачи като проверка на въздушни филтри и наблюдение на системите, поддържащи живота на станцията. В случай на проблем, астронавтите са длъжни да решат ситуацията незабавно.

Комуникация и свободно време

Въпреки че от астронавтите се очаква да посветят по-голямата част от времето си на изследвания, те разполагат и с малко време, в което могат да говорят със семейството си на Земята, използвайки наличните системи на МКС.

Despite a 65-hour work week, Sundays on #ISS can be very laid back pic.twitter.com/hk8iwZO5Hw — Alexander Gerst (@Astro_Alex) August 3, 2014

Астронавтите имат достъп до електронна поща и могат да обменят съобщения с Контрол на мисията или близките си. Освен това те четат книги и гледат филми в свободното си време.

Вие бихте ли могли да се справите с това ежедневие?

