Космически учен получи чернокожа Барби по свой образ (СНИМКИ/ВИДЕО)

Д -р Маги Адерин-Покок е обявена за модел за подражание на Барби за работата си по насърчаване на момичета към научни кариери.

Това идва навръх Международния ден на жената и Британската седмица на науката, която е от 10 до 19 март.

„Надявам се, че моята кукла ще напомня на момичетата, че когато се стремиш към звездите, всичко е възможно“, казва тя.

По-рано този месец астрономът стана новият ректор на университета в Лестър, който е известен с космическите изследвания.

Д-р Адерин-Покок каза, че се е „влюбила в идеята за пътуване в Космоса“ още като младо момиче и оттогава прекарва кариерата си „опитвайки се да покаже на момичетата колко завладяваща може да бъде космическата наука“.

„Искам да вдъхновя следващото поколение учени, и особено момичетата, и да им кажа, че STEM науката е за тях“, казва тя. „Тези теми са твърде важни, за да бъдат оставени на момчетата, защото чрез науката можете буквално да промените света.“

Нейната кукла има звездна рокля, напомняща нощното небе, и се предлага с аксесоар - телескоп за наблюдение на звезди, във връзка с работата ѝ, която гледа дълбоко в космоса с телескопа James Webb.

