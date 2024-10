Космически апарат се отправя по следите на астероид, отклонен от НАСА

К осмически апарат е на път да посети астероид, който американската космическа агенция НАСА е отклонила от курса си през 2022 г.

Европейската сонда “Хера” излетя от Кейп Канаверал във Флорида в 10:52 ч. местно време в понеделник.

Това е част от международна мисия, чиято цел е да се провери дали можем да спрем опасните астероиди, които се сблъскват със Земята.

Проектът ще разгледа какво се е случило с космическа скала, наречена Диморфос, когато космически апарат на НАСА умишлено се е сблъскал с нея. Ако всичко върви по план, “Хера” ще достигне Диморфос, отдалечен на около 12 милиона километра, през декември 2026 г.

Мисията “Хера“, която се ръководи от Европейската космическа агенция, е продължение на проекта на НАСА „Тест за пренасочване на двоен астероид“ (DART).

Диморфос е малка луна, широка 160 м, която обикаля около близък до Земята астероид, наречен Дидимос, в т.нар. двойна астероидна система.

През 2022 г. НАСА съобщи, че успешно е променила курса на Диморфос, като е разбила в него сонда. Според учените на НАСА тя е променила траекторията на астероида с няколко метра.

Астероидът не е бил на път да удари Земята, но това е било тест, за да се види дали космическите агенции могат да го направят, когато има реален риск.

Апаратът “Хера” ще разгледа размера и дълбочината на кратера, създаден при удара на Диморфос. Две кубовидни сонди ще изследват също състава на астероида и неговата маса.

„Трябва да разберем какви са физическите свойства на тези астероиди? От какво са изградени те? Дали са скални блокове? Дали вътрешността им е изградена от пясък?“, казва Наоми Мърдок, учен, участващ в мисията на Европейската космическа агенция.

Това би трябвало да помогне на учените да се опитат да прихванат други астероиди, които могат да бъдат с най-различни размери и форми.

