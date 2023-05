Коса или рокля? Джулия Фокс шокира с екстравагантен тоалет (СНИМКИ)

Д жулия Фокс излезе на вечеря в Париж в петък вечер, избирайки напълно неортодоксална визия за момента, носейки минирокля от течен силиконов каучук.

33-годишната актриса показа извивките си в прозрачната рокля, която беше прикрепена с малки сребристи фибички и проектирана да изглежда като комбинация от коса и разтопена пластмаса.

Julia Fox shocks in a sheer minidress made to look like hair https://t.co/gKtRrIivlH pic.twitter.com/qeEiPWRqy4