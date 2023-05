"Идолът" в Кан: Лили-Роуз Деп и Уикенд бяха посрещнати от възторжени аплодисменти

Л или-Роуз Деп и певецът Уикенд бяха посрещнати от възторжени фенове на премиерата на "Идолът" на кинофестивала в Кан, съобщи Ройтерс. Сериалът, създаден от авторите на "Еуфория", беше най-очакваната телевизионна продукция.

Травис Скот, Стела Максуел и Джулия Фокс, облечена в рокля от пластмаса и черно червило, се присъединиха към Лили-Роуз Деп и певеца, който вече се представя с рожденото си име Ейбъл Тесфайе - звездите на сериала. Червеният килим беше обграден от крещящи фенове.

Making direct parallels to superstar meltdowns like the one suffered by Britney Spears, HBO Original series #TheIdol finally revealed itself at a packed gala screening in #Cannes . https://t.co/IUGDqB4NHT pic.twitter.com/rNCYbI8y10

Сериалът е първото актьорско участие на попзвездата. В "Идолът" той играе ролята на Тедрос, импресарио в клуб в Лос Анджелис. Джени Ким от кей поп групата "Блекпинк" също прави актьорския си дебют.

Дан Ливай, Ханк Азария и починалата през 2022 г. американска актриса Ан Хеш също ще се появят в сериала.

Тесфайе е съсценарист и един от авторите на идеята, стояща зад "Идолът", заедно със Сам Левинсън, който е сред създателите на сериала "Еуфория".

Madonna's classic Like a Prayer was playing during the entrance of the 'The Idol' cast in the red carpet at Cannes 👀 pic.twitter.com/d9LOrFIrX3