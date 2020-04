Колко подпочвени води има по света

А ко тези подпочвени води се намираха върху повърхността на планетата те биха потопили земната кора на 11 метра дълбочина.

Подпочвената вода е трудна за откриване.

С всеки ден хората използват повече и повече вода.

Сателитите могат да измерват косвено промените в разпределението на подпочвени води.

Повече от половината депозити на подпочвени води се използват безразсъдно.

Това означава, че трябва да спестяваме вода.

По-модерните душове помагат за редуцирането на използваното количество вода.

