Седем часа сън е идеалният стандарт за възрастните хора

Н ощен сън в продължение на седем часа е идеалът за хората на и над средна възраст, установи изследване, цитирано от "Гардиън", предаде БТА.

Проучването сред близо 500 000 души на възраст между 38 г. и 73 г. установява,

че твърде малко или прекалено много сън се свързва с лоши когнитивни характеристики и влошено психично здраве с прояви на тревожност и депресия.

