Нова хипотеза: еврейски нотариус предал Ане Франк и семейството ѝ на нацистите

А не Франк може би е била предадена от еврейски нотариус, който станал информатор на нацистките окупатори, за да спаси живота си и семейството си.

Дълго време се смяташе, че момичето, автор на един от най-известните дневници в историята и семейството ѝ са разкрити от офицери от Гестапо през 1944 г. след информация за скривалището им от анонимен източник.

Сега обаче един пенсиониран агент на ФБР вярва, че е открил името на мъжа, който е издал къде се крият семейство Франк –

Арнолд ван ден Берг.

През последните шест години, Винс Панкоки, който е работил 30 години за ФБР, разследвайки колумбийски наркокартели, е работил с екип от разследващи в опит да разреши случая, използвайки съвременни техники за разследване.

Наред с други стратегии за разследване, Панкоки и екипът му използвали изкуствен интелект, за да сортират множество данни и оригинални документи в опит да открият кой е предал семейство Франк и в крайна сметка всичко довело разследващия екип до таен анекс, скрит зад библиотека.

