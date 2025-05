Кайли Дженър и Тимъти Шаламе направиха своя дебют на червения килим в Рим

К айли Дженър и Тимъти Шаламе се появиха заедно в сряда, 7 май, на събитие в Рим, отбелязвайки първата си съвместна поява на червен килим, съобщава CNN.

Двойката позира пред фотографите на 70-ата церемония по връчване на наградите „Давид ди Донатело“ – италианския еквивалент на „Оскар“ – в столицата на Италия. Тимъти Шаламе беше удостоен с наградата „Дейвид“ за приноса си към киноизкуството – признание, което подчертава позицията му във филмовата индустрия.

kylie and timothee look so good together omfg pic.twitter.com/dWPwxQVqVq