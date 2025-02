Кайли Дженър и Тимъти Шаламе с еднакви пръстени на BAFTA (СНИМКИ)

Т елевизионната звезда Кайли Дженър и актьорът Тимъти Шаламе излязоха на публично място, носейки еднакви пръстени, съобщава Page Six.

Известно е, че двете звезди присъстваха на церемонията по връчването на наградите на Британската академия за филмово и телевизионно изкуство (BAFTA), която се състоя в неделя, 16 февруари. Журналистите забелязаха, че двамата се появиха на събитието, носейки луксозни бижута от известната марка Cartier, чиято обща стойност възлиза на 84 хиляди долара.

Kylie Jenner and Timothee Chalamet wear matching Panthère Cartier rings at the Bafta Awards🤩 pic.twitter.com/bj2xxJiZiA