Представителят на Швейцария Немо спечели песенния конкурс на "Евровизия"

Ш вейцарският певец Немо спечели песенния конкурс на „Евровизия“ в шведския град Малмьо, съобщиха световните информационни агенции.

Немо получи 591 точки с песента The Code. На второ място е хърватският изпълнител Бейби Лазаня с предизвикателната песен Rim Tim Tagi Dim и 547 точки, следван от Альона Альона и Джери Хейл от Украйна. Тяхната емоционална и религиозна песен Teresa & Maria събра 453 точки, уточни ДПА. Четвърта е Франция с 445 точки, а пета Еден Голан с 332 точки.

„Благодаря Ви толкова много. Надявам се този конкурс да изпълни обещанието си и да продължи да отстоява мира и достойнството на всички хора по света“, каза просълзеният Немо, като приемаше наградата. "The Code разказва за пътуването, което започнах, когато разбрах, че не съм нито мъж, нито жена“, каза Немо.

Switzerland wins Eurovision Song Contest 2024



Switzerland on Saturday (May 11) won the Eurovision Song Contest 2024 in the Swedish host city Malmo, beating runner-up Croatia, after having been among bookmakers' top-three to win the competition.



