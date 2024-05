След инцидент: Отстраниха изпълнител от финала на "Евровизия"

Н идерландският изпълнител Йост Клайн няма да участва във финала на "Евровизия". Нидерландското участие беше прекратено Европейския съюз за радио и телевизия (EBU), организатор на проявата, който съобщи това днес, предаде Националната информационна агенция на Нидерландия АНП.

Причината е инцидент със служителка на "Евровизия", който в момент се разследва от шведската полиция, съобщават организаторите. Жената е подала жалба. „Не би било подходящо сега да позволим на Йост да участва.“

