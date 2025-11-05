Свят

COVID-19 увеличава сърдечния риск при деца, ваксината го намалява

Проучването е направено сред 14 милиона деца

5 ноември 2025, 12:18
COVID-19 увеличава сърдечния риск при деца, ваксината го намалява
Източник: iStock/GettyImages

З аболяването COVID-19 увеличава риска от сърдечни заболявания при децата значително повече, отколкото ваксинацията срещу заболяването, съобщава сайтът на UNN, позовавайки се на информация от newscientist.com.

Проучване, направено сред 14 милиона деца

показа, че COVID-19 увеличава риска от възпалителни заболявания на сърцето при децата със 17 случая, докато ваксинацията намалява този риск. Ваксинираните деца имат по-малък риск от миокардит, отколкото неваксинираните, въпреки че това е рядък страничен ефект от ваксините.

В проучването са участвали деца на възраст от 5 до 18 години. Учените установили, че при част от децата след първата инфекция с SARS-CoV-2 са регистрирани 17 случая повече на възпалителни заболявания на сърцето.

Сред децата, които за първи път са получили ваксината Pfizer/BioNTech mRNA, са регистрирани почти с 2 случая по-малко на заболявания на сърцето.

Доклади за случаи на инфекция с COVID-19, които водят до миокардит, бяха публикувани още през април 2020 г.

След започването на ваксинацията през декември същата година започнаха да се появяват и случаи на миокардит, причинен от ваксините, особено при млади мъже, въпреки че тези случаи обикновено бяха сравнително леки и хората се възстановяваха бързо.

Този много рядък страничен ефект от ваксините привлече голямо внимание от медиите и породи известно безпокойство. Това беше една от причините, поради които в Обединеното кралство до април 2022 г. не се провеждаше планова ваксинация на малки деца.

Последните проучвания потвърждават резултатите от предишни изследвания, които показват, че въпреки този рядък страничен ефект, децата, които са ваксинирани, имат по-малък риск от развитие на миокардит в сравнение с тези, които не са ваксинирани. Това се обяснява с факта, че повечето деца са били заразени с вируса и следователно са били изложени на по-висок риск от инфекция, се посочва в публикацията.

Източник: UNN    
