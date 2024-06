Винаги ли дните на Земята са били по 24 часа?

В еднъж на всеки 24 часа Земята се завърта около оста си, отбелязвайки един ден на нашата планета. Този надежден период на въртене е позволил на хората да разработят системи за определяне на времето и сигнализира на хората, животните и растенията кога е време за почивка.

Но въртенето на Земята не винаги е било толкова постоянно. Всъщност преди много, много време денят на Земята е бил много по-кратък, казва Сара Милхоланд, доцент по физика в Масачузетския технологичен институт.

"Земята е имала дни, които са били и по-кратки, и по-дълги от сегашните в различни моменти от историята", казва Милхоланд в имейл до Live Science.

"Най-важното е, че тя е била повлияна от приливните взаимодействия с Луната. Преди около един милиард години продължителността на деня е била само около 19 часа", казва още Милхоланд.

"В началото на историята на планетата въртенето на Земята може дори да е било по-кратко от 10 часа", казва Константин Батигин, професор по планетарни науки в Калтех, в имейл до Live Science.

