България

Президентството: "Трети март" няма нищо общо с Румен Радев

22 декември 2025, 09:25
Президентството: "Трети март" няма нищо общо с Румен Радев
Източник: iStock photos/Getty images

О т "Дондуков" 2 официално се разграничиха от новосформиращата се партия „Трети март“, която обяви, че възприема президента Румен Радев като свой „неформален лидер“.

Денков с коментар за проекта „Движение Трети март”

Още в началото на месец ноември, припомнят от прессекретариата на държавния глава, Румен Радев заяви: "Движение Трети март" и движението за президентска република, както и всякакви други производни, нямат нищо общо с мен и с президентската институция. Хората, които се представят за организатори на моя партия и които събират пари от мое име, са измамници и подставени лица на олигархията".

Пеевски каза, че ако „Трети март“ е проруска, ДПС няма да работи с нея

В събота ПП "Трети март" даде заявка, че ще участва в предстоящите парламентарни избори и се обяви за важна част от следващото управление на България. Председател на движението е Тихомир Атанасов.

Източник: БГНЕС    
Последвайте ни
Президентството:

Президентството: "Трети март" няма нищо общо с Румен Радев

Откриха скрита снимка на принцеса Даяна в дома на Джефри Епстийн

Откриха скрита снимка на принцеса Даяна в дома на Джефри Епстийн

Руски генерал загина при експлозия на кола бомба в Москва (ВИДЕО)

Руски генерал загина при експлозия на кола бомба в Москва (ВИДЕО)

Детска звезда на Nickelodeon е открит бездомен в Калифорния

Детска звезда на Nickelodeon е открит бездомен в Калифорния

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Хиляди AI камери почват да снимат в Гърция, бъдете внимателни

Хиляди AI камери почват да снимат в Гърция, бъдете внимателни

carmarket.bg
<p>Имен ден имат хората с тези красиви имена...</p>
Ексклузивно

Имен ден имат хората с тези красиви имена...

Преди 3 часа
<p>Сняг точно на Бъдни вечер и Коледа, посрещаме Новата година с истинска зима</p>
Ексклузивно

Сняг точно на Бъдни вечер и Коледа, посрещаме Новата година с истинска зима

Преди 3 часа
Актьорът Джеймс Рансън е намерен мъртъв
Ексклузивно

Актьорът Джеймс Рансън е намерен мъртъв

Преди 4 часа
Близо 15 години след Фукушима: Япония рестартира най-големия АЕЦ в света
Ексклузивно

Близо 15 години след Фукушима: Япония рестартира най-големия АЕЦ в света

Преди 2 часа

Виц на деня

– Докторе, имам алергия към понеделниците. – Симптоми? – Работя трудно.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Започва проверка на видеонаблюдението в училищата в „Люлин”

България Преди 15 минути

Георги Тодоров предприе незабавни действия, за да се гарантират сигурността и правата на децата

<p>Три зодии пренаписват съдбата си в края на декември</p>

Три зодии пренаписват съдбата си в края на декември

Любопитно Преди 18 минути

Астролозите предвиждат период на неочаквани възможности, важни решения и шансове, които могат значително да оформят хода на бъдещите събития

,

Китай налага мита до 42,7% върху млечни продукти от ЕС

Свят Преди 40 минути

Те влизат в сила от 23 декември

,

Свръхпреработените храни - нож с две остриета

Любопитно Преди 57 минути

Свръхпреработените храни определят менютата и рекламите по цял свят

"Гранична полиция" отбелязва професионалния си празник

"Гранична полиция" отбелязва професионалния си празник

България Преди 1 час

На тази дата се отбелязва годишнина от приемането на първия Закон за пограничната стража

Тръмп назначава губернатора на Луизиана за свой специален пратеник в Гренландия

Тръмп назначава губернатора на Луизиана за свой специален пратеник в Гренландия

Свят Преди 1 час

"Джеф разбира колко важна е Гренландия за нашата национална сигурност", написа американският държавен глава в публикация в Truth Social

Дъщерята на Роб Райнър е живяла в страх от брат си преди убийствата

Дъщерята на Роб Райнър е живяла в страх от брат си преди убийствата

Свят Преди 1 час

Роми „не смятала за добра идея“ 32-годишният Ник да живее в къщата за гости на родителите им

Австралийска полиция: Нападателите от Бонди тренирали преди стрелбата

Австралийска полиция: Нападателите от Бонди тренирали преди стрелбата

Свят Преди 1 час

Според съдебните документи Саджид и Навийд Акрам са направили и оглед на плажа няколко дни преди стрелбата

.

Предлагат да се отнемат повече контролни точки при нарушения на пътя

България Преди 1 час

Броят на отнетите контролни точки вече ще се отбелязва в издадения фиш

Почина бившата съпруга на Чък Норис – Даян Хоулчек

Почина бившата съпруга на Чък Норис – Даян Хоулчек

Свят Преди 1 час

Дълго време тя се е борила с деменция

Германия въвежда анкета за военна служба за всички навършващи 18 години

Германия въвежда анкета за военна служба за всички навършващи 18 години

Свят Преди 1 час

Според новите правила за военната служба в Германия всеки, навършил 18 години, ще трябва да отговори на въпроса дали е готов да се запише в армията

Цените на златото и среброто удариха нови рекорди

Цените на златото и среброто удариха нови рекорди

Пари Преди 1 час

Дадоха на съд адвокат за измами с обезщетения на пострадали в катастрофи

Дадоха на съд адвокат за измами с обезщетения на пострадали в катастрофи

България Преди 1 час

Досъдебното производство, което е образувано, е за сумата от 1 346 000 лева, присвоена чрез фалшиви пълномощни

Депутатите излизат във ваканция

Депутатите излизат във ваканция

България Преди 1 час

Следващото редовно пленарно заседание е на 14 януари

Лорън Санчес отпразнува първия си рожден ден като г-жа Безос с бляскаво парти

Лорън Санчес отпразнува първия си рожден ден като г-жа Безос с бляскаво парти

Любопитно Преди 1 час

Лорън Санчес отпразнува първия си рожден ден като съпруга на Джеф Безос с пищно парти, на което присъстваха Клои Кардашиян и Крис Дженър, а Ким отдаде почит онлайн – всичко това в бляскава атмосфера с луксозни тоалети и впечатляваща декорация

Круз Бекъм: Бруклин блокира мен и родителите ни в Instagram

Круз Бекъм: Бруклин блокира мен и родителите ни в Instagram

Любопитно Преди 1 час

Круз отрече твърденията, че родителите му също са блокирали Бруклин в социалните мрежи

Всичко от днес

От мрежата

5 породи котки, които обичат зимата

dogsandcats.bg

8 породи кучета, които променят цвета си с времето

dogsandcats.bg
1

Дядо Коледа с писмо до „Здравей България”

sinoptik.bg
1

Снежна Коледа, ледена Нова година

sinoptik.bg

Още една принцеса в „мини империята“: Антония Петрова-Батинкова роди третото си дете!

Edna.bg

Синът на Силвия Петкова стана на 9! Празнува с футболна торта и любов към Роналдо (СНИМКИ)

Edna.bg

И Реал Мадрид прояви интерес към звезда на Байерн

Gong.bg

Жестът на Мбапе: Роналдо отговори със сърце!

Gong.bg

„По следите": Съдят адвокат за участие в схеми за измами с обезщетения на пострадали при катастрофи

Nova.bg

Президентът: Хората, които се представят за организатори на моя партия и събират пари от мое име, са измамници

Nova.bg