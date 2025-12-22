Президентството: "Трети март" няма нищо общо с Румен Радев

О т "Дондуков" 2 официално се разграничиха от новосформиращата се партия „Трети март“, която обяви, че възприема президента Румен Радев като свой „неформален лидер“.

Още в началото на месец ноември, припомнят от прессекретариата на държавния глава, Румен Радев заяви: "Движение Трети март" и движението за президентска република, както и всякакви други производни, нямат нищо общо с мен и с президентската институция. Хората, които се представят за организатори на моя партия и които събират пари от мое име, са измамници и подставени лица на олигархията".

В събота ПП "Трети март" даде заявка, че ще участва в предстоящите парламентарни избори и се обяви за важна част от следващото управление на България. Председател на движението е Тихомир Атанасов.