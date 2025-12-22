Свят

Австралийска полиция: Нападателите от Бонди тренирали преди стрелбата

Според съдебните документи Саджид и Навийд Акрам са направили и оглед на плажа няколко дни преди стрелбата

22 декември 2025, 10:11
Австралийска полиция: Нападателите от Бонди тренирали преди стрелбата
Източник: БТА/АП

А встралийската полиция съобщи, че двамата мъже, извършили нападението на плажа Бонди в Сидни, са се упражнявали в щата Нов Южен Уелс преди стрелбата на 14 декември, при която загинаха 15 души. Това предаде днес националната телевизия Ей Би Си, като се позова на съдебни документи.

Петдесетгодишният индиец Саджид Акрам, пристигнал в Австралия с виза през 1998 г., и синът му Навийд Акрам, роден в страната преди 24 години, извършиха нападението по време на събитие по повод еврейския празник Ханука.

Полицията съобщи и за видео, намерено в мобилен телефон, на което Саджид и Навийд Акрам седят пред знаме на джихадистката групировка „Ислямска държава“, рецитират откъс от Корана и заклеймяват „ционистите“.

В съобщението се посочва още, че раненият нападател – синът Навийд Акрам – се е явил днес в съда чрез видеовръзка от болницата, където е бил лекуван, след което е бил преместен в затвор. Бащата, който беше обезоръжен от случаен минувач на 14 декември, впоследствие беше застрелян от полицията.

Според съдебните документи Саджид и Навийд Акрам са направили и оглед на плажа няколко дни преди стрелбата.

„Няма да позволим терористи, вдъхновени от групировката „Ислямска държава“, да спечелят. Няма да им позволим да разделят обществото ни и ще преодолеем това изпитание заедно“, заяви премиерът Антъни Албанезе днес пред журналисти.

Албанезе определи атаката на Бонди като „антисемитски терористичен“ акт, извършен от мъже, вдъхновени от „идеологията на омразата“ и мотивирани от „идеологията на групировката „Ислямска държава“.

