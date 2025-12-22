Започва проверка на видеонаблюдението в училищата в „Люлин”

К метът на район „Люлин” Георги Тодоров изиска от директорите пълна и подробна информация за наличното видеонаблюдение, начина на неговото изграждане, съгласуване и съответствието му с действащото законодателство и подзаконови нормативни актове, съобщи NOVA.

Тодоров предприе незабавни действия, за да се гарантират сигурността и правата на децата в образователните институции в района след случая с неправомерно видеонаблюдение в тоалетните на столичното 138-о училище.

Паралелно с това районната администрация се ангажира да извърши цялостен одит на всички системи за видеонаблюдение в училищата. Резултатите от проверката ще бъдат обявени публично.

Кметът на „Люлин” подчерта, че образователната среда трябва да създава сигурност и доверие. “Училището трябва да бъде мястото, където децата се чувстват защитени, а не наблюдавани по начин, който нарушава личното им достойнство. Това е граница, която не подлежи на компромис“, смята Георги Тодоров. Той изразява пълно разбиране към тревогата на родителите и заявява, че спокойствието на семействата и защитата на децата стоят над всякакви административни удобства или пропуски.

Районният кмет призовава всички родители, при съмнение или установяване на нередност, незабавно да уведомяват районната администрация.

След изключително тревожния и недопустим случай с неправомерно видеонаблюдение в тоалетните на столичното 138 училище