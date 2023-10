Кодексът на Сасун: Най-старата и най-скъпа еврейска Библия пристигна в Израел

Н ай-старото известно най-пълно издание на еврейската Библия пристигна в Израел и ще бъде изложено в Музея на еврейския народ (ANU) в Тел Авив, предаде ДПА.

VIDEO: A host of rare works -- including the world's oldest near-complete Hebrew Bible -- headline New York's spring sales.



The Codex Sassoon is more than 1,000 years old and is tipped to fetch up to $50 million at Sotheby's. Also appearing in the auctions are iconic works of… pic.twitter.com/iR50Tcp8K8