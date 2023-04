Китай отвръща на удара: Alibaba изкарва конкурент на ChatGPT

К итайският технологичен гигант Alibaba обяви плановете си да пусне свой собствен продукт в стил ChatGPT с изкуствен интелект (AI), наречен Tongyi Qianwen.

Подразделението му за облачни изчисления заявява, че ще интегрира чатбота в бизнеса на Alibaba в "близко бъдеще", но не дава подробности за сроковете.

През последните месеци технологични компании от цял свят представиха свои собствени т.нар. генеративни чатботове с изкуствен интелект.

По-рано тази година Alibaba разкри, че работи по конкурент на ChatGPT.

Tongyi Qianwen се превежда приблизително като "търсене на отговор чрез задаване на хиляди въпроси", въпреки че Alibaba не е дала английска версия на името.

