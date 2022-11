Ким Кардашиян получи награда от Американския съвет на модните дизайнери

К им Кардашиян получи награда на Американския съвет на модните дизайнери, предаде АП, цитиран от БТА.

Отличието ѝ бе връчено за нейната линия дрехи „Скимс“. Кардашиян призова дизайнерите да обръщат внимание на всеки тип тяло и размери.

Kim Kardashian urges fashion designers to suit all body shapes after award win - Shropshire Starhttps://t.co/HHYKnCkreD#WorldNews#Share_if_you_agree pic.twitter.com/uIXigL0Gjz