Киану Рийвс разкрива сценичното име, което почти е избрал

„Спийд“ с участието на... Чък Спадина?

Лудост? Да. Но почти се случи.

Киану Рийвс се появи в последния епизод на подкаста „New Heights“ с братята Джейсън и Травис Келси, и актьорът разкри, че почти е използвал сценичното име „Чък Спадина“, предаде CNN.

Звездата от „Матрицата“, роден в Бейрут, Ливан и израснал в Торонто, разказа как се премества в Лос Анджелис на 20 години и намира мениджър, който иска да му смени името.

Keanu Reeves reveals the stage name he almost chose – and thank goodness he didn’t https://t.co/qQINiftslT — CTV News (@CTVNews) October 16, 2025

Актьорът, който в момента промотира новия си филм „Good Fortune“, не хареса идеята.

„Спомням си, че се разхождах по плажа и си мислех: „Името ми? Ами ако си сменя името? Какво?“, спомня си той.

Рийвс тогава се опита да измисли някои алтернативи.

„Второто ми име е Чарлз, така че си казах: „...Чък?“, каза той. „А аз израснах на улица, наречена Спадина, затова Чък Спадина.“

В крайна сметка мениджърът му го нарича Кейси Рийвс, което не го възхити.

„И просто не можех да го приема. На прослушванията казваха „Кейси Рийвс“. И аз дори не отговарях“, каза той. „Шест месеца по-късно си казах: „Няма да правя това.“

Миналия месец Леонардо Ди Каприо се появи в подкаста със своя колега от „One Battle After Another“ Бенисио дел Торо и говори за това как като дете актьор му казали, че името му е „твърде етническо“. Вместо това го нарекли „Лени Уилямс“.

„Бях на 12, 13. Казах: „Какво е Лени Уилямс? Взехме второто ти име и го направихме. Сега си Лени““, каза Ди Каприо.

За щастие, и това не се задържа.