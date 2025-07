Чили предаде на ФБР откраднати часовници на Киану Рийвс за $125 000

Ч илийските власти обявиха във вторник, 29 юли, че са предали на ФБР откраднати часовници на Киану Рийвс, на стойност 125 000 долара, пише SkyNews.

ФБР ще върне шестте часовника — включително Rolex със стойност от около 9 500 долара — на канадския актьор, най-известен с ролите си в "Джон Уик" и "Матрицата", съобщава Асошиейтед прес.

Часовниците, открити преди няколко месеца по време на полицейски акции, са откраднати от дома на Рийвс в квартал Холивуд Хилс в Лос Анджелис през декември 2023 г., в разгара на поредица от обири на звезди.

Рийвс е идентифицирал възстановените часовници като свои, съобщават чилийските прокурори, цитирани от АП.

Откраднатите часовници са открити при полицейски операции в домове в чилийската столица Сантяго. Полицията е иззела набор от откраднати вещи, сред които iPhone, автомобили, дизайнерски портмонета и луксозни часовници, според Асошиейтед прес.

Набезите съвпадат с отделно разследване на поредица грабежи, извършвани от южноамерикански престъпни групи, насочени към луксозни жилища в Съединените щати, включително дома на професионалния футболист Травис Келс, съобщава АП.

През април чилийската полиция обяви ареста на 23 души, свързани с тази поредица от кражби, допълва Асошиейтед прес.

