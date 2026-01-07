България

Висока опасност от лавини в Пирин

Новият сняг на Ивановден сутринта е около 15 - 20 сантиметра, мокър и силно навят в Алпийски и Преходен пояси

7 януари 2026, 09:18
Висока опасност от лавини в Пирин
Източник: iStock

В Пирин има опасност от спонтанни лавини, предупреждават от Avalanche Bulgaria, които следят актуалните условия в планината над най-големия ски курорт у нас - Банско.

Новият сняг на Ивановден сутринта е около 15 - 20 сантиметра, мокър и силно навят в Алпийски и Преходен пояси.

Планинарите предупреждават за вероятни лавини тип "ветрова дъска" на повечето изложения в Алпийски пояс. Възможни са и спонтанни лавини.

Прогнозата за сряда, 7 януари, е за умерен до силен южен вятър със слаб снеговалеж и слаб дъжд в Преходен и Горски пояси. Още от сутринта видимостта е намалена, влажността в Алпийски и Преходен пояси - повишена. Подгизване на снега под 2000 метра.

Има непроходими участъци на много места в Преходен и почти изцяло липса на сняг на места в Горски пояс, добавят от Avalanche след ежесутрешната обиколка. Причината е силното снеготопене.

Условията за преходи във високата планина са неблагоприятни. Степенната на лавинна опасност в Алпийски пояс е 4, а в Преходен - 3.

Източник: БГНЕС    
Лавинна опасност Пирин Спонтанни лавини Банско Алпийски пояс Ветрова дъска Неблагоприятни условия Нов сняг Снеготопене Намалена видимост
Последвайте ни

По темата

Предстои рязка промяна на времето: От силен вятър до поледици и сняг

Предстои рязка промяна на времето: От силен вятър до поледици и сняг

Празнуваме Ивановден! Какви са традициите и обичаите

Празнуваме Ивановден! Какви са традициите и обичаите

Висока опасност от лавини в Пирин

Висока опасност от лавини в Пирин

Зимна буря парализира Великобритания, идва към Балканите

Зимна буря парализира Великобритания, идва към Балканите

Хората с минимална пенсия вече взимат 322 евро

Хората с минимална пенсия вече взимат 322 евро

pariteni.bg
Тайланд обяви пет породи котки за национални символи

Тайланд обяви пет породи котки за национални символи

dogsandcats.bg
<p>Голям празник е! Кой има имен ден и какви са традициите и обичаите</p>
Ексклузивно

Голям празник е! Кой има имен ден и какви са традициите и обичаите

Преди 2 часа
Предстои рязка промяна на времето: От силен вятър до поледици и сняг
Ексклузивно

Предстои рязка промяна на времето: От силен вятър до поледици и сняг

Преди 3 часа
<p>Изплащат първите пенсии в евро</p>
Ексклузивно

Изплащат първите пенсии в евро

Преди 2 часа
Експерти обявиха кои дестинации да посетим през 2026 г.
Ексклузивно

Експерти обявиха кои дестинации да посетим през 2026 г.

Преди 3 часа

Виц на деня

- Изглеждаш много добре! Да не си срещнала мъжа на мечтите си? - Не, зарязах го!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Южнокорейският президент поиска помощ от Си Дзипин срещу ядрената програма на Пхенян

Южнокорейският президент поиска помощ от Си Дзипин срещу ядрената програма на Пхенян

Свят Преди 6 минути

Ли е първият южнокорейски лидер, който посещава китайската столица от шест години насам

Лидерът на южните сепаратисти в Йемен избяга и беше обвинен в измяна

Лидерът на южните сепаратисти в Йемен избяга и беше обвинен в измяна

Свят Преди 15 минути

Айдарус аз Зубайди трябваше да участва в мирна конференция в Рияд на 7 януари

Рубио: САЩ имат намерение да купят Гренландия, омаловажавайки военния вариант

Рубио: САЩ имат намерение да купят Гренландия, омаловажавайки военния вариант

Свят Преди 34 минути

Американската администрация наскоро засили реториката си по отношение на Гренландия

Израел и Сирия се споразумяха за механизъм за комуникация с подкрепата на САЩ

Израел и Сирия се споразумяха за механизъм за комуникация с подкрепата на САЩ

Свят Преди 38 минути

Механизмът "ще служи като платформа за бързо разрешаване на спорове и предотвратяване на недоразумения"

САЩ поемат водеща роля в гаранциите за сигурност на Украйна

САЩ поемат водеща роля в гаранциите за сигурност на Украйна

Свят Преди 56 минути

Американски и украински представители продължават с преговорите

Евродепутати пристигат в България за проверка на детските грижи

Евродепутати пристигат в България за проверка на детските грижи

България Преди 1 час

Делегацията ще бъде ръководена от Естел Кьолеманс (С&Д, Белгия) и към нея ще се присъединят Христо Петров (Renew, България) и Валери Дево (Renew, Франция)

"ДПС-Ново начало" внася в НС закон за максималната надценка

"ДПС-Ново начало" внася в НС закон за максималната надценка

България Преди 1 час

Законопроектът е насочен главно към подкрепата и закрилата на социално уязвимите групи

Погребват Бриджит Бардо в родния ѝ Сен Тропе

Погребват Бриджит Бардо в родния ѝ Сен Тропе

Свят Преди 1 час

Френската киноикона почина на 91-годишна възраст на 28 декември

Проверките срещу необоснован ръст в цените продължават

Проверките срещу необоснован ръст в цените продължават

Пари Преди 2 часа

От 8 януари такива ще има и в зимните ни курорти Банско, Боровец и Пампорово

Тръмп: Венецуела ще предаде до 50 млн. барела петрол на САЩ

Тръмп: Венецуела ще предаде до 50 млн. барела петрол на САЩ

Свят Преди 2 часа

Този петрол ще бъде продаден на пазарна цена, а парите ще бъдат контролирани от мен, като президент на САЩ, заяви той

Силно земетресение разтърси Филипините

Силно земетресение разтърси Филипините

Свят Преди 2 часа

Филипинската сеизмологична агенция предупреди, че могат да се очакват щети и вторични трусове

Hyundai представи стратегия за партньорство между човек и робот

Hyundai представи стратегия за партньорство между човек и робот

Технологии Преди 2 часа

Целта на корейския производител е до 2028 г. вече да е разгърнал производствен годишен капацитет от 30 000 робота, които да бъдат качени заедно с хората на поточната линия за производство на коли

Как да направите детокс след празниците?

Как да направите детокс след празниците?

Любопитно Преди 2 часа

По време на празниците всеки си угажда повече от обичайното, а януари е време за равносметка

<p>Politico: Тръмп е по-уверен от всякога</p>

Бунтът в Капитолия едва не превърна Тръмп в изолиран политик - сега той е по-уверен от всякога

Свят Преди 2 часа

През годините след бунта в Капитолия Тръмп е научил, че е почти невъзможно да бъде наказан президент, който реши да тества границите на Конституцията

Стобските пирамиди – място, където природата и въображението се срещат

Стобските пирамиди – място, където природата и въображението се срещат

Любопитно Преди 2 часа

Скалните пирамиди край село Стоб са истински природен феномен, който се е формирал стотици хиляди години под влиянието на различни климатични фактори, те не впечатляват с мащаб, а с характер – с онова усещане за тишина и древност, което те обгръща още при първата среща

БНБ реже наполовина разходите за евромонети през 2026 г.

БНБ реже наполовина разходите за евромонети през 2026 г.

България Преди 2 часа

Предвижда се отсичането на 218 млн. броя разменни евромонети, в това число 1 000 000 броя възпоменателни

Всичко от днес

От мрежата

10 неща, които трябва да имате предвид, преди да осиновите котка с увреждания

dogsandcats.bg

8 съвета за нови собственици на котки

dogsandcats.bg
1

Край на поредицата топли дни

sinoptik.bg
1

Снегът носи на Китай 183 млрд. евро до 2030 година

sinoptik.bg

От Холивуд до литературата: Какво свързва Никълъс Кейдж, Луис Хамилтън и Георги Господинов

Edna.bg

Ивановден е! Имениците, поверията и ритуалите на 7 януари.

Edna.bg

Звезда на Брайтън обяви страхотна новина

Gong.bg

Проблемите за Тер Стеген нямат край

Gong.bg

Изплащат първите пенсии в евро

Nova.bg

Празнуваме Ивановден

Nova.bg