Калифорнийски лекар ще се признае за виновен за кетамина, убил Матю Пери

К алифорнийски лекар ще се признае за виновен, че е снабдявал актьора Матю Пери с кетамин в седмиците преди смъртта му от свръхдоза, съобщиха федералните прокурори, цитирани от ВВС.

Д-р Салвадор Пласенсия ще признае вина по четири обвинения за незаконно разпространение на кетамин, гласи изявление на прокуратурата от понеделник. Всяко от обвиненията носи максимална присъда от 40 години затвор. Очаква се лекарят официално да се признае за виновен в следващите седмици.

