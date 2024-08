Арестуваха Кейти Прайс

К ейти Прайс беше арестувана на летище Хийтроу, след като не присъства на съдебно заседание, свързано с нейните фалити.

46-годишната Прайс от Съри беше арестувана на летището при завръщането си в Обединеното кралство.

Бившият модел е задържан в полицейски участък в западен Лондон, за да се яви в Кралския съд в петък.

