Кейти Пери и Орландо Блум потвърдиха раздялата си

П оп звездата Кейти Пери и актьорът Орландо Блум официално потвърдиха, че са се разделили, съобщават американски медии. Това се случва шест години след като двойката се сгоди, пише ВВС.

Двамата са заедно от 2016 г. и имат четиригодишна дъщеря – Дейзи Доув.

Край! Кейти Пери и Орландо Блум се разделиха 💔💔💔

В съвместно изявление, цитирано от издания като People и USA Today, се посочва, че „представители са потвърдили, че Орландо и Кейти са променили характера на отношенията си през последните месеци, за да се съсредоточат върху съвместното родителство“.

Katy Perry, Orlando Bloom confirm split, end engagement ‘with love, stability and mutual respect’ https://t.co/ESMZrc6jug pic.twitter.com/hFwZTSYRcZ — New York Post (@nypost) July 3, 2025

„Те ще продължат да бъдат възприемани като семейство, тъй като техният общ приоритет е – и винаги ще бъде – да отглеждат дъщеря си с любов, стабилност и взаимно уважение.“

По думите им, изявлението е било публикувано заради „засиления обществен интерес и непрестанните спекулации“ около връзката им.

40-годишната Кейти Пери и 48-годишният Орландо Блум вече веднъж се разделиха през 2017 г., но по-късно същата година се събраха отново. През 2019 г. актьорът ѝ предложи брак на Свети Валентин.

През следващата година Пери обяви, че очаква дете в музикалното видео към сингъла "Never Worn White".

Дъщеря им Дейзи се роди по-късно същата година, като новината беше съобщена от УНИЦЕФ в профила на организацията в Instagram. И Пери, и Блум са посланици на добра воля към агенцията на ООН, която защитава правата на децата по света.

Katy Perry and Orlando Bloom Confirm Split, Say "Priority" is "Co-Parenting" Daughter Daisy https://t.co/xoiIZjNbDg — InStyle (@InStyle) July 4, 2025

Кейти Пери, която преди това беше омъжена за комика Ръсел Бранд, стана световноизвестна през 2008 г. с хита "I Kissed A Girl", който оглави класациите във Великобритания. Сред останалите ѝ популярни песни са Roar, California Gurls, Firework и Never Really Over.

Орландо Блум, който преди това беше женен за австралийския модел Миранда Кер, има 14-годишен син на име Флин. Британският актьор е известен с ролите си в хитовите поредици „Карибски пирати“, „Властелинът на пръстените“ и „Хобит“.