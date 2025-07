Кейти Пери едва не падна от огромна сфера по време на концерт (ВИДЕО)

К ейти Пери едва не падна от гигантска метална сфера по време на концерт в Австралия.

40-годишната поп суперзвезда, която в момента е на турне с шоуто си Lifetimes Tour, се справи с технически проблем като истински професионалист по време на изпълнение в развлекателния център в Аделаида в неделя, 29 юни.

wait not katy perry almost falling from the giant ball.. this is scary asf pic.twitter.com/THJtMJv1nz