Кейти Пери и Орландо Блум отново заедно в Италия след раздялата (СНИМКИ)

К ейти Пери и Орландо Блум се събраха отново в Италия през уикенда – само дни след като официално потвърдиха, че са прекратили почти 10-годишната си връзка.

40-годишната поп звезда и 48-годишният актьор се присъединиха към дъщеря си Дейзи Доув (4 г.) и младоженците Джеф Безос и Лорън Санчес на внушителна яхта, акостирала край Амалфийското крайбрежие в неделя. Това е първата им поява заедно след обявената раздяла. Снимките от деня показват как двамата се справят с лекота със съвместното родителство.

Katy Perry and Orlando Bloom reunite on $500M yacht in Italy after split https://t.co/P9ZwS7XqNA pic.twitter.com/4pTwUwCHsG — New York Post (@nypost) July 7, 2025

Пери изглеждаше като тийнейджърска мечта в черни бански, подчертаващи плажната ѝ фигура, докато Блум се разхождаше по палубата без риза. Във водата родителите си разменяха времето с дъщеря си – в един момент звездата от „Deep Cover“ вдигна малката Дейзи над главата си и я целуна с усмивка.

На сушата Пери и Блум вървяха рамо до рамо, държейки Дейзи за ръка.

Певицата бе облечена с раирана риза с копчета, оставена разкопчана, и съответстващи шорти, а косата ѝ беше прибрана небрежно на кок. Прегърнала дъщеря си, тя се подготвяше за слизане на сушата от луксозната яхта. По-късно тримата се насладиха на спокойна семейна разходка по улиците на Амалфи.

Блум бе облечен в бяла риза и черна шапка, а цялото семейство бе забелязано да се разхлажда с италиански сладолед преди да се върне обратно на борда на яхтата на Безос и Санчес.

Снимките на Пери, Блум и дъщеря им на ваканция се появяват само дни след като двамата обявиха края на връзката си. Те потвърдиха раздялата с общо изявление чрез своите представители, като подчертаха, че ще продължат да отглеждат Дейзи „с любов“.

Exes Katy Perry and Orlando Bloom reunited in Italy over the weekend alongside their 4-year-old daughter, Daisy, in photos obtained by Page Six. 👀 📸: BACKGRID pic.twitter.com/c8Y9PcuGg4 — Page Six (@PageSix) July 7, 2025

„Поради изобилието от скорошен интерес и разговори около връзката на Орландо Блум и Кейти Пери, представители потвърдиха, че Орландо и Кейти са променили отношенията си през последните месеци, за да се съсредоточат върху съвместното родителство“, гласи изявлението от 3 юли.

„Те ще продължат да бъдат възприемани заедно като семейство, тъй като техният общ приоритет е – и винаги ще бъде – да отгледат дъщеря си с любов, стабилност и взаимно уважение.“

Слуховете за раздялата започнаха да се разпространяват преди седмици, като източник каза пред Us Weekly, че раздялата „отдавна е назрявала“.

Макар че Пери била разстроена от края на връзката си с Блум, според същия източник, тя също така почувствала „облекчение, че не ѝ се налага да преминава през нов развод“, защото „това би бил най-ужасният момент в живота ѝ“.

Преди годежа си с Блум през 2019 г., изпълнителката на Roar беше омъжена за комика Ръсел Бранд от 2010 до 2012 г. През юни вътрешни лица разкриха пред Page Six, че двойката „чака Пери да приключи турнето си“, за да прекрати официално връзката си. Настоящото ѝ турне „Lifetime“ стартира през април и се очаква да продължи до декември.

Други източници твърдят, че връзката между тях започнала да се разпада още през септември, когато Пери издаде слабо приетия албум „143“. Допълнителни информации подчертават, че двамата така и не са определили дата за сватбата, въпреки че той ѝ предложи брак преди шест години.

„[Пери и Блум] никога не са избрали дата за сватбата, нито са започнали каквито и да било конкретни планове, а Орландо се е примирил с това“, споделя източник.

Скоро след това Блум подхрани слуховете за раздялата, когато се появи без Пери на сватбата за 50 милиона долара на Безос и Санчес в Италия и публикува загадъчно послание за „ново начало“.

Seems the rumours of Orlando Bloom being on a the same yacht in the Mediterranean as Katy & Daisy are true 🙂(last weekend) ... pic.twitter.com/dDSsAHIyh4 — knartute (@knartute) July 7, 2025

Пери също намекна за евентуален край на връзката, когато се разчувства по време на концерт, с който приключи австралийския етап от турнето си Lifetime на 30 юни.

Кейти Пери и Орландо Блум започнаха да се срещат през 2016 г. и макар че се разделиха за кратко през март 2017 г., се събраха отново година по-късно – през февруари 2018 г.

През февруари 2019 г. актьорът ѝ предложи брак, а година по-късно, през март 2020 г., двамата обявиха, че очакват първото си дете. Дъщеря им Дейзи се роди на 26 август същата година.