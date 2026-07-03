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Забелязаха Кейт Мидълтън със скрито устройство на Уимбълдън

Принцесата на Уелс Кейт Мидълтън изненада наблюдателните фенове по време на последните си публични прояви. 44-годишната кралска особа беше забелязана да носи дискретен микрофон под ревера си – детайл, който отприщи вълна от конспирации

Стела Христова Стела Христова

3 юли 2026, 11:19
Забелязаха Кейт Мидълтън със скрито устройство на Уимбълдън
Източник: Getty Images

П ринцесата на Уелс изглежда е започнала да използва дискретно технологично устройство по време на последните си публични изяви – промяна, която почти остана незабелязана за широката публика, пише HELLO!

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Проницателните фенове на кралското семейство обаче веднага обърнаха внимание, че 44-годишната Кейт е носила малък микрофон по време на неотдавнашното си планинско предизвикателство през уикенда, както и по време на бляскавата си поява на трибуните на Уимбълдън в четвъртък.

Принцесата беше засечена с малка черна джаджа, закачена на раницата ѝ, докато изкачваше трите най-високи планини в Англия, Шотландия и Уелс в рамките на емблематичното 24-часово „Предизвикателство на трите върха“. Броени дни по-късно тя се появи със същата технология, този път дискретно прикрепена от вътрешната страна на елегантното си синьо сако, под което се виждаше изчистен бял топ.

„Изглежда сякаш принцесата на Уелс носи микрофон или малко записващо устройство“, отбеляза фен в социалните мрежи. Веднага заваляха предположения, че Кейт може би участва в заснемането на предстоящ строго секретен филмов проект или специален документален филм за живота си.

Неочакваната поява на Кейт Мидълтън: От кралския двор до опашката за билети на Уимбълдън
25 снимки
Кейт Мидълтън Уимбълдън
Кейт Мидълтън Уимбълдън
Кейт Мидълтън Уимбълдън
Кейт Мидълтън Уимбълдън
  • Борбата с „тихия глас“ и страхът от сцената

Истината обаче може да се окаже много по-прагматична. В миналото принцесата сама е признавала, че има много тих глас, което често затруднява хората около нея да чуват какво говори по време на шумни събития.

По време на официален прием по повод 100-годишнината от рождението на покойната кралица Елизабет II, Кейт сподели пред гостите:

„Смятам, че тези пренаселени среди са наистина трудни за мен. Имам много тих глас, така че хората в протокола винаги ме подсещат: „Говори малко по-силно!“

Възможно е престолонаследничката да използва микрофона просто за да подсили звука на речите си или да улесни озвучаването на официалните срещи. В кралския подкаст „A Right Royal“ авторката Катрин Майер коментира, че Кейт по принцип говори „много малко“ публично и предпочита да не споделя излишни детайли, разчитайки основно на „символични жестове“. Известно е също, че в първите години след сватбата си с принц Уилям, тя е страдала от силен страх от публични изказвания, който е успяла да преодолее с много труд и натрупано самочувствие.

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  • Една изключително натоварена седмица

Новият аксесоар на принцесата идва в момент на изключително динамична програма. Миналия уикенд тя демонстрира невероятна физическа форма, изкачвайки последователно върховете Бен Невис в Шотландия, Скафел Пайк в Англия и Уидфа (Сноу Дън) в Уелс за по-малко от денонощие, а в подножието беше посрещната от съпруга си и трите им деца.

Веднага след това, във вторник сутринта, докато останалата част от фамилията пътуваше за традиционната Кралска седмица в Шотландия, Кейт се завърна към задълженията си в замъка Уиндзор с непубличен ангажимент, приемайки австралийската филантропка Никола Форест. В четвъртък пък тя озари трибуните в Уимбълдън, където първо отдели време да поговори с чакащите на опашката фенове и децата от Shine Camera Club, преди да се наслади на тенис мачовете.

Редактор: Стела Христова
Кейт Мидълтън Принцесата на Уелс Кралско семейство Микрофон Технология Публични изяви Уимбълдън
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