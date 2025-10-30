Любопитно

Дъщерята на Катрин Зита-Джоунс позира в 20-годишна рокля на майка си

Карис е „много щастлива, че имам прекрасен гардероб, от който мога да избирам“, имайки предвид колекцията на майка ѝ

30 октомври 2025, 10:56
Дъщерята на Катрин Зита-Джоунс позира в 20-годишна рокля на майка си
Източник: Getty Images

Д ъщерята на Катрин Зита-Джоунс позира на червения килим в черна рокля с дантелени акценти – тоалет, който филмовата звезда носеше преди 20 години на церемонията в Залата на славата на рокендрола, предаде New York Post

Карис Зита Дъглас, на 22 г., беше придружена от баща си, Майкъл Дъглас, на гала вечерта PAC NYC Icons of Culture.

Въпреки че Зита-Джоунс не беше с тях на килима, Зита Дъглас отдаде почит на майка си със заетата рокля.

Дъглас каза пред People, че Зита-Джоунс не могла да присъства на събитието, защото „работи“, и добави: „Съжалявам, че Катрин го пропуска тази вечер.“

„Много се радвам, че Карис може да бъде с мен, просто да бъда с нея, но също така съм в борда тук в PAC“, каза той.

Карис, която завърши университета Браун, съчета винтидж роклята с остри черни обувки на ток и обеци в рубинен цвят.

Дъглас, на 81 години, носеше черен костюм с риза с яка и лилава вратовръзка за повода, позирайки заедно с дъщеря си на червения килим във вторник вечерта.

Зита-Джоунс първоначално комбинира роклята през 2005 г. с черни обувки на ток с ресни и съответстваща чанта, добавяйки диамантена огърлица с висулка и обеци.

Актрисата Кийра Найтли носеше същата рокля година по-рано на премиерата на „Кинг Артър“, според Page Six.

Това не е първият път, в който дъщерята на Зита-Джоунс заема една от дизайнерските рокли на майка си.

Зита Дъглас носеше розово-бялата флорална рокля на Ungaro на майка си, за да отпразнува 21-вия си рожден ден.

Източник: New York Post    
