Тайната на Катрин Зита-Джоунс: Какво яде на 56 за перфектна кожа и фигура?

К атрин Зита-Джоунс продължава да предизвиква годините, а нейната сияйна кожа и завидна фигура повдигат един голям въпрос: каква е тайната ѝ? Оказва се, че подходът към храната на носителката на „Оскар“ е изцяло насочен към баланса – със структурирана рутина през делничните дни и повече импровизация и семейни удоволствия през уикенда, съобщава Hello! .

56-годишната звезда предложи рядък поглед към ежедневното си меню, разкривайки как подхранва тялото си, поддържайки характерното си излъчване. Сутрините ѝ започват рано, често в това, което тя описва като „супер тиха къща“, където започва деня с кафе от френска преса, преди да изведе кучето си.

Закуската е задължителна, но се променя според сезона. През зимата тя избира купа топла овесена каша, гарнирана с кафява захар, банани и боровинки. Когато времето се затопли, преминава към по-лек вариант: обезмаслено ванилово кисело мляко с гранола, боровинки и малини.

„Аз съм момиче, което държи на трите хранения на ден“, сподели тя пред Harper's Bazaar, отбелязвайки, че обикновено чака до около 8 сутринта, за да яде. Но дойде ли уикендът, рутината ѝ значително се разхлабва. Семейният брънч се превръща в основно събитие, като Катрин прегръща британските си корени заедно със своето американско домакинство.

Пълната английска закуска, включваща британски бекон, наденички, печен боб и бъркани яйца, е редовно удоволствие, докато френските филийки с кленов сироп – вдъхновени от Марта Стюарт – радват всички. Това е ритуал, който тя споделя със съпруга си Майкъл Дъглас и децата им Дилан и Карис.

До средата на сутринта Катрин си позволява малко изкушение, комбинирайки чаша чай с бисквита или парче шоколад „Cadbury“.

Обядът обикновено е лек, но засищащ, често споделен с цялото домакинство. Свежа салата формира основата, гарнирана с пиле на грил, риба или патладжан, последвана от домашни меки питки (скони) и чаша от нейното собствено кафе „Casa Zeta-Jones“.

Вечерята е също толкова обмислена. Катрин казва, че тя и Майкъл обикновено вечерят преди 20:00 ч., предпочитайки ястия като салата от ябълки и авокадо заедно с филе миньон със сос от гъби шийтаке и зеленчуци. Тя обаче признава, че има слабост към „храната за душата“ – особено карфиол със сирене, носталгично напомняне за нейното детство.

А когато става въпрос за десерт, Катрин не се ограничава. Самопровъзгласила се за любител на сладоледа, тя обожава и ябълковия пай на майка си, особено когато се сервира топъл с голяма топка сладолед отстрани.

„Всъщност не обичаме да ядем късно вечер“, разкрива тя. „Но когато сме в Европа, целият ни живот се измества към европейските часове, така че сме склонни да ядем по-късно, но след това си лягаме по-късно и ставаме по-късно“.