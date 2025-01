Карла София Гаскон с противоречиви публикации в социалните мрежи

А ктрисата от „Емилия Перес“ Карла София Гаскон е изправена пред ответна реакция, след като се появиха нейни противоречиви коментари в социалните медии.

Карла София Гаскон – първият транссексуален актьор с номинация за „Оскар“

Испанската звезда стана първата открито транссексуална актриса, номинирана за „Оскар“ за най-добра актриса, когато номинациите бяха представени на 23 януари, а филмът на Netflix „Емилия Перес“ на Жак Одиар поведе с 13 номинации.

“Emilia Pérez” star and Oscar nominee Karla Sofía Gascón apologizes after racist and offensive tweets she posted resurfaced. “I want to acknowledge the conversation around my past social media posts that have caused hurt. As someone in a marginalized community, I know this… pic.twitter.com/0krTyRSSM8

Историческото ѝ признание последва номинациите за наградата на Гилдията на филмовите актьори и „Златен глобус“.

Сред изтритите ѝ оттогава публикации в X, които предизвикаха ответна реакция, споделени от журналистката Сара Хаги в скрийншоти тази седмица, са коментари за мюсюлманската култура, Джордж Флойд, разнообразието и др.

it’s so insane that karla sofía gascón still has these tweets up. straight up have never seen tweets this racist from someone actively campaigning to win an ACADEMY AWARD. there are more than a dozen… pic.twitter.com/1rcNzkJXuo