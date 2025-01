Карла София Гаскон – първият транссексуален актьор с номинация за „Оскар“

К арла София Гаскон влиза в историята.

С номинацията си за най-добра актриса за филма „Емилия Перес“ Гаскон става първият открит транссексуален актьор, номиниран за „Оскар“.

With her best actress nomination for "Emilia Pérez," Karla Sofía Gascón becomes the first openly trans actor to be nominated for an Academy Award. https://t.co/j7gpUfNXtk