Прогнозите за "Оскар": "Емилия Перес" и "Злодеида" се очаква да оглавят номинациите

К ой ще бъде номиниран за тазгодишните „Оскари“? Е, номинациите за 96-ите награди „Оскар“ ще бъдат обявени след дългата кампания - и с леко закъснение заради горските пожари в Холивуд.

От „Бруталистът“ до „Злодеида“ - има филми, които събраха толкова много награди през този сезон, че би било шокиращо, ако не са сред обявените номинации. Въпреки това няма нито един водещ филм, така че със сигурност ще има изненади.

