Какво трябва да направят жените, за да не станат следващата жертва

И звестен специалист по профилиране на серийни убийци с 50-годишен опит разкри какви стъпки трябва да предприемат жените, за да не станат следващата жертва.

Д-р Ан Бърджис, която в продължение на десетилетия изучава съзнанието на серийните убийци, е установила, че тези хора винаги търсят жени, които не са защитени, изглеждат слаби и живеят сами.

Такъв е случаят с много печално известни примери, включително жертвите, убити от Тед Бънди в периода 1974-1978 г., и "убиецът на съквартиранти", който се впуснал в убийства в периода 1972-1973 г.

Въпреки че тези случаи са отпреди десетилетия, Бърджис предупреждава, че сред нас все още има серийни убийци, и споделя четири действия, които ще ги възпрат да изберат вас за следващото ужасяващо престъпление.

През 1978 г. д-р Бърджес обединява усилията си с ФБР, за да консултира отдела за поведенчески науки, който разработва първия по рода си психологически профил за серийни убийци.

Те проучват методите и мотивите на 36 серийни убийци, сред които и Едмънд Кемпър ("Убиецът на съученици"), който през 70-те години на ХХ век убива баба си и дядо си, шест млади студентки, както и собствената си майка и нейния приятел.

Екипът проучва как травмите от миналото влияят върху престъпленията на убийците и установява, че всички серийни убийци имат сходни психични модели, породени от малтретирани майки и отсъстващи бащи.

Работата на Бърджис с ФБР довежда до арестуването на високопоставени убийци, включително братята Менендес, които убиват родителите си Хосе и Кити в дома им в Бевърли Хилс през 1989 г.

Неотдавна тя отново се прослави в нов трисериен документален филм на Hulu, озаглавен "Mastermind To Think Like a Killer".

"Развива се тази мизогиния или това действие срещу жените, дължащо се малко или много на тези майчини проблеми", казва режисьорката на сериала Аби Фулър пред PEOPLE.

"Често те са били жертви, така че сякаш има тази идея, че жертвата се превръща във виктимизатор и се разиграва своеобразната сцена, само че този път те са тези, които контролират, а не жертвата", казва още Фулър.

1. Доверете се на интуицията си

Ако нещо ви се струва нередно, според Бърджис вероятно е така и трябва незабавно да се спасите от тази ситуация или област.

"Твърде много пъти жените усещат, че нещо не е наред, и си мислят: "Господи, аз просто реагирам прекалено остро, но като пренебрегват тези мисли, се оказват в много тесни позиции", казва Бърджис.

"Когато усещате това стягащо чувство в стомаха, това е реакция на лимбичната ви система", казва Бърджис.

"Това е неволна система, която е заложена в нас, за да ни тревожи, и трябва да ѝ обръщате внимание. Просто мисля, че е разумно да се вслушвате в нея и да не превъзмогвате системата", допълва тя.

2. Вземете немска овчарка

Защитните кучета, особено по-големите породи като немските овчарки, имат страховит вид, който може да възпре хората да нахлуят в дома ви, обяснява д-р Бърджис.

Особено немските овчарки са естествени защитници, защото са родени с ген, който ги кара да създават силна връзка със собственика си.

Освен това те са най-лоялните, интелигентни и смели кучета в кучешкото семейство и притежават чувство за бдителност, което им позволява да наблюдават дома в продължение на часове и бързо да забелязват всякакви промени в заобикалящата ги среда.

Немските овчарки са много гласовити и често хленчат, ръмжат и лаят - с това дават да се разбере за евентуалния сериен убиец и ви предупреждават за присъствието на нашественика.

"Вземете си немска овчарка. Това е единственото нещо, което винаги казвам - вземете си немска овчарка", каза д-р Бърджис.

3. Поставете табела "Пази се - зло куче" пред дома си

Д-р Бърджис съветва, че знакът "Пази се - зло куче" може да спре серийните убийци да влязат в дома ви от страх, че могат да бъдат нападнати.

Те търсят лесна жертва, някой, който е сам и уязвим, и този тип знак може да спре серийните убийци да се насочат към вас.

Въпреки това собствениците на жилища трябва да бъдат предупредени, че според изследвания на Университета на Пенсилвания знаците "Пази се - зло куче" могат да подтикнат крадците да влязат в жилището от любопитство какви ценности може да има вътре.

4. Поставете работнически ботуши пред вратата си

Д-р Бърджис заяви, че често поставя работнически ботуши пред входната си врата, ако е сама вкъщи, за да изглежда, че съпругът ѝ е там.

Наличието на тези мъжки ботуши пред къщата може да изплаши серийните убийци, които не искат да се борят с някого, за да изпълнят плановете си.

Много убийци се възползват от възможността - казва д-р Бърджис. Ако смятат, че там има мъж, който би могъл да се бие с тях, те ще се преместят в следващата къща, за да намерят по-лесна жертва.

