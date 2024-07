К огато се разхождате или шофирате, може би сте се чудили защо някои дървета са боядисани със странни знаци, а някои са боядисани в бяло в долната си част. Те са боядисани по различни причини, като маркировката е предназначена предимно за дървосекачите, а бялата боя - за защита на самите дървета.

Какво означават знаците, които понякога виждате по дърветата?

Маркировките могат да бъдат всякакви - от оранжеви линии една върху друга до зловещи червени кръстове и загадъчни римски цифри. Те не са дело на горските обитатели, а се използват по различни причини при управлението на горите, както и при дърводобива. И така, какво означават те?

Why Are Some Trees Painted White At The Bottom?https://t.co/PqviLh6Ekd



No, it isn't because the tops are "harder to reach".#Botany