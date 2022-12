Какво ни очаква след година, изпълнена с климатични бедствия?

К акво да очакваме след година, изпълнена с климатични бедствия като наводнения, екстремна суша и горещи вълни?

През 2022 г. станахме свидетели на доста подобни явления, предаде АФП.

Отминаващата година беше сред най-горещите в историята. Тя беше изпълнена с екстремни горещи вълни, интензивни дъждове, наводнения, суша, каза Робер Вотар, директор на института „Пиер-Симон Лаплас“, специализиран в изследвания на климата.

Серията от екстремни събития показва нарастването на катастрофалния отпечатък, причинен от затоплянето на планетата. Това се случва от Нигерия до Пакистан. Именно в Пакистан почти 33 млн. души бяха засегнати от екстремни дъждове, наводнения и свлачища.

В Европа беше регистрирано най-горещото лято от началото на климатичните измервания. Избухнаха огромни горски пожари. Реките пресъхнаха, а реколтата беше застрашена.

"За съжаление това е само началото", каза Робер Вотар.

As the world deals with the impending effects of climate change, it's important for companies to start doing their part.



Taking action to reduce your climate impact doesn't have to be difficult. Launch your #Climate Action Innovation Challenge today on us:https://t.co/niRSge29zd pic.twitter.com/N9tmP7MrCd