Макар че хората изследват произхода на живота от векове, тази тема от познанието е все още незавършена и нееднозначна.

Някои факти ни дават представа за условията, при които може би се е зародил животът, но механизмите, по които неживото е станало живо, все още не са напълно изяснени.

През 1953 г. химиците Стенли Милър и Харолд Юри демонстрират в лаборатория как подходящите пребиотични (предшестващи живота) състояния създават условия за възникване на някои основни малки молекули (мономери), като аминокиселините.

През 1962 г. биофизикът Александър Рич предлага една нова хипотеза за възникването на света, а именно „РНК свят“. Терминът "РНК свят" ("свят на рибонуклеиновите киселини") обаче е употребен за първи път през 1986 г.от американския физик и биохимик, носител на Нобелова награда в областта на химията, Уолтър Джилбърт.

