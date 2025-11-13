Свят

Камион рани 20 души на пазар в Южна Корея

Водачът на камиона е изгубил контрол над управлението му в разстояние на около 150 метра

13 ноември 2025, 09:30
Камион рани 20 души на пазар в Южна Корея
Източник: БТА/АР

Н ай-малко двайсет души бяха ранени днес, след като камион се вряза в множество хора на пазар в Южна Корея, предаде Ройтерс, позовавайки се на местните власти.

Единайсет души бяха тежко ранени, като двама от тях са в безсъзнание, уточнява световната агенция.

Водачът на камиона е изгубил контрол над управлението му в разстояние на около 150 метра, казаха представители на спешните служби в телевизионни изявления.

На този етап Ройтерс не назовава мястото на инцидента.

Източник: Иво Тасев/БТА    
камион инцидент ранени Южна Корея пазар катастрофа водач на камион загуба на контрол
12 ноември: Зловещият план за евреите на Херман Гьоринг - планът „Мадагаскар"
12 ноември: Зловещият план за евреите на Херман Гьоринг - планът „Мадагаскар"

Сряда със слънце до 17 градуса, но идват мъгли и студ
Сряда със слънце до 17 градуса, но идват мъгли и студ

Бункери по света, които могат да издържат на ядрен удар: Къде се намират
Бункери по света, които могат да издържат на ядрен удар: Къде се намират

Откриха изгубено място на известното чудо на Исус, описано в Библията
Откриха изгубено място на известното чудо на Исус, описано в Библията

