Как се различават работните навици на Gen Z, милениелите и Gen Х

П околението Z, милениалите и поколението Х оформят световната работна сила, докато т. нар. поколение на бейби бумърите продължава да се пенсионира.

(Във видеото може да научите повече за: Митовете, свързвани с работната етика на поколението Z )

Всяко от тези поколения изпъква с ясно изразени ценности, навици и гледни точки, които определят начина на функциониране на пазара на труда. Поглеждаме към едно скорошно проучване на FlexJobs, за са очертаем една обща картина, по която всеки работодател би могъл да се ръководи, когато наема или освобождава служители.

Кариерен оптимизъм

Gen Z: Цели 73% от поколението Z заявяват, че са по-оптимистично настроени тази година спрямо предходната.

Милениали: По-оптимистично спрямо миналогодишния си статут гледат 43%.

Gen X: Само 31% смятат, че през 2024 г. ги очаква по-добро кариерно развитие спрямо 2023 г.

Желание за смяна на работното място

Gen Z: Само 32% от Z-ките възнамеряват да сменят работата си в рамките на годината.

Милениали: Цели 61% от милениалите смятат да започнат работа на друго място тази година.

Gen X: Около 57% от това поколение планира смяна на работното си място през следващите 12 месеца.

