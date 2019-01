Как се промени актрисата, която изигра Ивет в "Ало, ало"

"Ох, Рене, притисни ме силно към себе си".

Тези, но и още, са едни от култовите фрази на сервитьорката и любовница на Рене (в ролята на Гордън Кей) Ивет, която се превърна в една от най-харесваните жени през 80-те години на XX в.

Зад този образ стои талантливата актриса Вики Мишел.

В ГАЛЕРИЯТА ВИЖТЕ КАК СЕ ПРОМЕНИ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ АКТРИСАТА

Тя е британска филмова, театрална и телевизионна актриса, известена със значимата си роля на сервитьорката Ивет в британския комедиен сериал „Ало, ало!“ (1982-1992).

Дебютира в киното с второстепенна роля във филма If There Weren't Any Blacks You'd Have to Invent Them, излъчен през 1968 г.

До края на 2009 г. Мишел се е снимала в общо 30 филма и сериали, но тя продължава да работи и до днес, включително и на театралната сцена.

Във видеото горе научете и за прословутата картина "Грешната Мадона с големите бомби"

Сериалът "Ало, ало" постига голям успех и от BBC решават да му увеличат бюджета и да продължат излъчването му. Така се стига до снимането на 9 сезона, с общо 86 серии, а Ивет остава един от най-важните герои в поредицата.

В галерията горе вижте как се промени през годините Вики Мишел.

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore.

За още любопитни новини от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram.