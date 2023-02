Как са изглеждали древноегипетските пирамиди, когато са били построени

Д ревните египетски пирамиди се издигат величествено в продължение на хиляди години и са сред най-устойчивите паметници в света. Но как са изглеждали пирамидите, когато са били построени? Разкрива „Live Science“.

Египетските пирамиди, изникващи от пясъците в Гиза, са свидетелство за човешката изобретателност и инженерство. Издигнати, за да обозначат гробниците на древните фараони, тези величествени постройки са се запазили в продължение на хиляди години.

Но през хилядолетията пирамидите са се променяли, главно поради използването на търсени материали от строителните работници и мародерството. И така, как са изглеждали пирамидите, когато са били построени?

Когато древноегипетските пирамиди са били първоначално издигнати, както в Гиза, така и на други места, те не са изглеждали пясъчнокафяви, както днес; по-скоро са били покрити със слой лъскава седиментна скала.

"Всички пирамиди са били покрити с фин, бял варовик", казва пред „Live Science“ Мохамед Мегахед, доцент в Чешкия институт по египтология към Карловия университет в Прага. Варовиковата обвивка е придавала на пирамидите гладък, полиран слой, който блести в ярко бяло под египетското слънце.

Само при строежа на Голямата пирамида в Гиза строителите са използвали около 6,1 млн. тона варовик, според Националния музей на Шотландия, където е изложен един от оригиналните варовикови блокове. Голямата пирамида - наричана още Пирамидата на Хуфу по името на фараона Хуфу, който я поръчва по време на управлението си (около 2551 г. пр. Хр. до 2528 г. пр. Хр.) - е най-голямата и най-старата от всички стоящи пирамиди в Гиза. По-късно обаче камъните от корпуса ѝ са преизползвани за други строителни работи при египетските владетели, какъвто е случаят с повечето пирамидни корпуси.

Има доказателства, че камъните от корпуса са започнали да се разглобяват по време на управлението на Тутанкамон (около 1336 г. пр.н.е. до 1327 г. пр.н.е.) и това е продължило до XII в. от н.е., обяснява египтологът Марк Лехнер. Земетресение през 1303 г. сл. н. е. също би разхлабило някои от камъните.

Днес пирамидите в Гиза все още са запазили част от оригиналната си варовикова обвивка, макар че тя изглежда малко по-изветряла, отколкото в древността. "Можете да го видите на върха на пирамидата на Хафре в Гиза", казва Мегахед.

Пирамидата на Хафре, наречена на фараона Хафре (управлявал около 2520 г. пр.н.е. до 2494 г. пр.н.е.), има останали камъни около върха си, които създават впечатлението, че вторият връх е притиснат към първия. В Древен Египет тази пирамида е имала и червена гранитна обвивка около долните си нива, пише египтологът Мирослав Вернер в книгата си "Пирамидите: Археология и история на емблематичните паметници на Египет" Третата и най-малка от трите основни пирамиди в Гиза, пирамидата на Менкауре - наречена на името на фараона Менкауре, управлявал около 2490 г. пр.н.е. до 2472 г. пр.н.е. - също има червена гранитна обвивка около долните си ешелони.

