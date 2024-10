Как можем да видим втората луна на Земята?

В неделя (29 септември) Земята улови втора луна, която ще придружава планетата ни по време на пътуването ѝ около Слънцето през следващите два месеца.

Космическа скала всъщност е близък до Земята астероид на име 2024 PT5, чиято ширина се определя на малко повече от 10 метра. Прихванат от земната гравитация по време на необичайно близко приближаване, втората луна ще обикаля около нашата планета само 57 дни; на 25 ноември астероидът ще се освободи от земното влияние и ще продължи редовната си обиколка около Слънцето без придружител - пишат астрономите в списание Research Notes of the AAS.

Въпреки че идеята за втора луна може да звучи сюрреалистично и вълнуващо, 2024 PT5 ще бъде предимно невидим спътник при пътуване. С размери поне 300 000 пъти по-малки от нашата постоянна луна, новата минилуна е твърде малка, за да бъде видима с просто око - а комерсиалните телескопи в задния двор и биноклите за наблюдение на звезди също няма да помогнат много.

„Обектът е твърде малък и неясен за типичните любителски телескопи и бинокли. Обектът обаче е в рамките на диапазона на яркост на типичните телескопи, използвани от професионалните астрономи“, казва в интервю за сродния сайт на Live Science Space.com авторът на изследването Карлос де ла Фуенте Маркос, професор в Universidad Complutense de Madrid.

